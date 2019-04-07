Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00

Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Религия Белорусская оппозиция вышла на акцию против снова крестов в Куропатах Белорусская оппозиция организовала в воскресенье в Минске возле православного Свято-Духова Кафедрального собора акцию против сноса крестов в урочище Куропаты на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий.

Происшествия Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец» Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.

Здоровье Занимались самолечением: масштаб опасного заболевания в Сызрани растет Только за последнюю неделю рост числа заболевших в Сызрани составил 270%. И ни одного легкого случая заболевания.

Политика В ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявит официальные итоги первого тура выборов 7 апреля.

Экономика ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей В работе Системы быстрых платежей Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.

Здоровье Тюменские врачи советуют горожанам пересесть на велосипеды Отличный повод открыть велосипедный сезон - Всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля.

Армия и оружие Американские бомбардировщики B-52H вернулись из Европы в США По данным авиадиспетчерских служб, которые приводит «Интерфакс», три самолета, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и бомбы, покинули Великобританию и вернулись на свои базы.

Технологии Замглавы Минкомсвязи поделился прогнозами о будущем Рунета и соцсетей «Пользователи наигрались, из-за чего ищут новые способы развлечений в сети», — приводит слова Волина агентство ТАСС.

Армия и оружие Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Шоу-бизнес Яна Рудковская рассказала о методах воспитания младшего сына В лице своего шестилетнего Саши Евгений Плющенко и Яна Рудковская растят новую смену для Олимпиады.

Общество Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля На этой неделе вам стоит быть осторожнее с коллегами-женщинами.

Политика Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.

Здоровье Россиян предупредили о начале сезона активности клещей Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей.

Экономика «Курсом Bitcoin манипулируют». Перспективы криптовалюты изменились Произошедшее может быть серьезным сигналом того, что курсом криптовалюты манипулируют, считает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев.

Общество Матвиенко отмечает юбилей в Санкт-Петербурге в кругу семьи Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает свой 70-летний юбилей в кругу семьи, прогуливаясь по Санкт-Петербургу, вечером планирует посетить концерт классической музыки.