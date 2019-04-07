Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00

Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.
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Каким будет курс рубля летом-2019, рассказали эксперты

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Российские аналитики определили самую неудачную валюту

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Актуальные Новости00:30

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Российская газетавчера в 22:00
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Белорусская оппозиция организовала в воскресенье в Минске возле православного Свято-Духова Кафедрального собора акцию против сноса крестов в урочище Куропаты на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий.
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Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
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Занимались самолечением: масштаб опасного заболевания в Сызрани растет

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В ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявит официальные итоги первого тура выборов 7 апреля.
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ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей

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Отличный повод открыть велосипедный сезон - Всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля.
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В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек

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Армия и оружие

Американские бомбардировщики B-52H вернулись из Европы в США

По данным авиадиспетчерских служб, которые приводит «Интерфакс», три самолета, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и бомбы, покинули Великобританию и вернулись на свои базы.
Обновлено в 02:32
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Замглавы Минкомсвязи поделился прогнозами о будущем Рунета и соцсетей

«Пользователи наигрались, из-за чего ищут новые способы развлечений в сети», — приводит слова Волина агентство ТАСС.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
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Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
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«Арсенал» в гостях уступил «Эвертону»

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Задымление произошло в тоннеле между станциями «Чистые пруды» и «Красные ворота».
Обновлено в 09:26
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В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол

«Нижний Новгород» выиграл у «Химок», «Авангард» был сильнее «Мордовии»

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» в гостях одержал победу над «Химками» — 2:0.
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Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова

Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
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Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
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На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.
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Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей.
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«Курсом Bitcoin манипулируют». Перспективы криптовалюты изменились

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День рождения Рунета празднуется 7 апреля

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