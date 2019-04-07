Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00
Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.
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Религия
Белорусская оппозиция вышла на акцию против снова крестов в Куропатах
Белорусская оппозиция организовала в воскресенье в Минске возле православного Свято-Духова Кафедрального собора акцию против сноса крестов в урочище Куропаты на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий.
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Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Здоровье
Занимались самолечением: масштаб опасного заболевания в Сызрани растет
Только за последнюю неделю рост числа заболевших в Сызрани составил 270%. И ни одного легкого случая заболевания.
Обновлено в 02:07
Политика
В ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявит официальные итоги первого тура выборов 7 апреля.
Обновлено в 08:34
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
В работе Системы быстрых платежей Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Здоровье
Тюменские врачи советуют горожанам пересесть на велосипеды
Отличный повод открыть велосипедный сезон - Всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
Американские бомбардировщики B-52H вернулись из Европы в США
По данным авиадиспетчерских служб, которые приводит «Интерфакс», три самолета, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и бомбы, покинули Великобританию и вернулись на свои базы.
Обновлено в 02:32
Технологии
Замглавы Минкомсвязи поделился прогнозами о будущем Рунета и соцсетей
«Пользователи наигрались, из-за чего ищут новые способы развлечений в сети», — приводит слова Волина агентство ТАСС.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Футбол
«Арсенал» в гостях уступил «Эвертону»
Обновлено в 10:59
Происшествия
В московском метро на красной ветке произошло задымление
Задымление произошло в тоннеле между станциями «Чистые пруды» и «Красные ворота».
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
«Нижний Новгород» выиграл у «Химок», «Авангард» был сильнее «Мордовии»
В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» в гостях одержал победу над «Химками» — 2:0.
Обновлено в 09:57
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о методах воспитания младшего сына
В лице своего шестилетнего Саши Евгений Плющенко и Яна Рудковская растят новую смену для Олимпиады.
Обновлено в 08:28
Общество
Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля
На этой неделе вам стоит быть осторожнее с коллегами-женщинами.
Обновлено в 10:00
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Здоровье
Россиян предупредили о начале сезона активности клещей
Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей.
Обновлено в 10:03
Экономика
«Курсом Bitcoin манипулируют». Перспективы криптовалюты изменились
Произошедшее может быть серьезным сигналом того, что курсом криптовалюты манипулируют, считает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев.
Обновлено 05 апреля в 08:27
Общество
Матвиенко отмечает юбилей в Санкт-Петербурге в кругу семьи
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает свой 70-летний юбилей в кругу семьи, прогуливаясь по Санкт-Петербургу, вечером планирует посетить концерт классической музыки.
Обновлено в 08:21
Технологии
День рождения Рунета празднуется 7 апреля
7 апреля отмечается День рождения Рунета (RuNet).
Обновлено в 03:33