Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00
Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.
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Политика
Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Путиным
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности
Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
Обновлено в 17:44
Происшествия
В Москве машина скорой помощи сбила человека
Обновлено в 18:30
Авто
Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов
Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Общество
Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга
Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Общественное пианино появилось на улице Блохина
Обновлено в 15:32
Происшествия
Жители Самары наблюдали падение метеорита
Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Силы безопасности Йемена провели операцию против укрытий «Аль-Каиды»
Силы безопасности Йемена в воскресенье провели антитеррористическую операцию против укрытий "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в провинции Абьян, расположенной на юге страны.
Обновлено в 15:48
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:43
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 15:10
Экономика
Azimut указал на Ближний Восток
Гендиректор сети Максим Бродовский указывает, что это будет первый отель в Израиле под брендом Azimut.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
США эвакуировали своих военных из Ливии
После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Экономика
Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад
По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Авто
АВТОВАЗ реализовал более 3 тысяч газовых автомобилей LADA Vesta
АВТОВАЗ реализовал более 3 тысяч двухтопливных седанов LADA Vesta CNG с момента выхода модели на российский рынок, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 10:00
Политика
Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ
Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено в 18:57
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено в 19:00
Здоровье
Болезнь недовольных. Какие симптомы говорят о начале проблем с сердцем
Особняком стоят врождённые болезни сердца (причина которых – неправильная внутриутробная закладка органов) и те, к которым приводят перенесённые болезни.
Обновлено в 17:13
Общество
В Екатеринбурге вновь проходит акция «Мы за сквер» возле Театра драмы
Жители уральской столицы вновь взялись за руки и пошли обнимать место, где планируют возвести иронично прозванный народом Храм-на-Драме.
Обновлено в 08:14
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Политика
В Белом доме не допустили публикации налоговой декларации Трампа
Члены Демократической партии США никогда не увидят налоговые декларации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 10:57
Технологии
«Яндекс.Маркет» приобретает сервис самостоятельной оплаты покупок
«Яндекс.Маркет» приобретает компанию Scan to buy, создавшую одноименный сервис самостоятельного сканирования и оплаты покупок в оффлайн-магазинах, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 18:34