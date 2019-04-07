Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00

Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.
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Назван курс рубля на лето

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Эксперты спрогнозировали курс рубля на лето 2019 года

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Комсомольская правда06:44

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Российская газетавчера в 22:00
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Политика

Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Путиным

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
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В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
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В Москве машина скорой помощи сбила человека

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Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов

Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
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Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Общество

Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга

Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Обновлено в 15:11
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Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
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Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
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Общественное пианино появилось на улице Блохина

Обновлено в 15:32
Происшествия

Жители Самары наблюдали падение метеорита

Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие

Силы безопасности Йемена провели операцию против укрытий «Аль-Каиды»

Силы безопасности Йемена в воскресенье провели антитеррористическую операцию против укрытий "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в провинции Абьян, расположенной на юге страны.
Обновлено в 15:48
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:43
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 15:10
Экономика

Azimut указал на Ближний Восток

Гендиректор сети Максим Бродовский указывает, что это будет первый отель в Израиле под брендом Azimut.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие

США эвакуировали своих военных из Ливии

После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Экономика

Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад

По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
Обновлено в 14:19
Армия и оружие

«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
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Авто

АВТОВАЗ реализовал более 3 тысяч газовых автомобилей LADA Vesta

АВТОВАЗ реализовал более 3 тысяч двухтопливных седанов LADA Vesta CNG с момента выхода модели на российский рынок, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 10:00
Политика

Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ

Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
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Транспорт

Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
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Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено в 19:00
Здоровье

Болезнь недовольных. Какие симптомы говорят о начале проблем с сердцем

Особняком стоят врождённые болезни сердца (причина которых – неправильная внутриутробная закладка органов) и те, к которым приводят перенесённые болезни.
Обновлено в 17:13
Общество

В Екатеринбурге вновь проходит акция «Мы за сквер» возле Театра драмы

Жители уральской столицы вновь взялись за руки и пошли обнимать место, где планируют возвести иронично прозванный народом Храм-на-Драме.
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Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
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Политика

В Белом доме не допустили публикации налоговой декларации Трампа

Члены Демократической партии США никогда не увидят налоговые декларации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 10:57
Технологии

«Яндекс.Маркет» приобретает сервис самостоятельной оплаты покупок

«Яндекс.Маркет» приобретает компанию Scan to buy, создавшую одноименный сервис самостоятельного сканирования и оплаты покупок в оффлайн-магазинах, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 18:34
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