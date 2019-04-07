Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00

Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.
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Что случится с российским рублём этим летом

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Определен курс рубля на лето и валюта-аутсайдер 2019 года

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Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Российская газетавчера в 22:00
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Политика

Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству

Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Здоровье

Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысяч раз больше никотина и в 218 раз больше фенола, пояснили в Минздраве.
Обновлено вчера в 20:46
Религия

Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Футбол

Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты

Обновлено в 03:22
Авто

5 внедорожников ГАЗ, которые не были запущены в серийное производство

Обновлено в 02:23
Авто

Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в апреле

Обновлено в 03:29
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

ЧП в московском аэропорту: У вылетавшего в Уфу самолета отказали шасси

Обновлено в 04:04
Авто

В Майами ВАЗ-2102 выставили на продажу за $8000

Обновлено в 03:44
Гаджеты

Apple хочет отказаться от iTunes

Корпорация Apple планирует отказаться от сервиса iTunes.
Обновлено вчера в 17:55
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

В Москве 400 человек эвакуировали после пожара на подземной парковке

В Москве сотрудники МЧС эвакуировали 400 человек после пожара на подземной парковке по адресу Ленинградское шоссе, 29, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Племянники Зыкиной потратили 270 млн наследства и живут в нищете

Обновлено вчера в 09:04
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Технологии

Вместо Рунета: какой могла быть русскоязычная сеть, если бы не .ru

«Известия» поразмышляли о том, какой могла стать, но не стала, русскоязычная сеть.
Обновлено вчера в 17:02
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Футбол

Зинедин Зидан: «Мы знаем, что ничего не выиграем в этом сезоне»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Эйбаром» (2:1) в матче Ла Лиги.
Обновлено в 04:45
Энергетика

Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен

Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено 05 апреля в 11:07
Происшествия

На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Футбол

Головин: учитывая гол в добавленное время, «Монако» может порадоваться и ничьей

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат выездного матча 31-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (1:1). Монегаски ушли от поражения благодаря голу нападающего Стевана Йоветича на 94-й минуте встречи.
Обновлено в 03:34
Политика

Зеленский предложил девять шагов по борьбе с коррупцией на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил девять шагов по борьбе с коррупцией, которые будут выполнены в случае его победы на выборах.
Обновлено в 05:12
Технологии

Японцы разработали компактный электромотор для работы в космосе и не только

По сообщению японских источников, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) и группа из трёх университетов страны разработали компактный электромотор с высочайшей эффективностью.
Обновлено в 04:00
Политика

Матвиенко объяснила потерю Крыма Украиной

Украина лишилась Крыма из-за нацистских и антинародных мер правительства, заявила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко в интервью для документального фильма «Валентина» на телеканале «Россия-1».
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

ВКС РФ испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»

Воздушно-космические войска России провели испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено вчера в 13:06
Хоккей

Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ

Обновлено вчера в 16:50
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 03:01
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