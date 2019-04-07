Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00
Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.
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Политика
Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству
Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни
По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысяч раз больше никотина и в 218 раз больше фенола, пояснили в Минздраве.
Обновлено вчера в 20:46
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Футбол
Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты
Обновлено в 03:22
Авто
Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в апреле
Обновлено в 03:29
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Авто
В Майами ВАЗ-2102 выставили на продажу за $8000
Обновлено в 03:44
Гаджеты
Apple хочет отказаться от iTunes
Корпорация Apple планирует отказаться от сервиса iTunes.
Обновлено вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В Москве 400 человек эвакуировали после пожара на подземной парковке
В Москве сотрудники МЧС эвакуировали 400 человек после пожара на подземной парковке по адресу Ленинградское шоссе, 29, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Племянники Зыкиной потратили 270 млн наследства и живут в нищете
Обновлено вчера в 09:04
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Технологии
Вместо Рунета: какой могла быть русскоязычная сеть, если бы не .ru
«Известия» поразмышляли о том, какой могла стать, но не стала, русскоязычная сеть.
Обновлено вчера в 17:02
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Футбол
Зинедин Зидан: «Мы знаем, что ничего не выиграем в этом сезоне»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Эйбаром» (2:1) в матче Ла Лиги.
Обновлено в 04:45
Энергетика
Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен
Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено 05 апреля в 11:07
Происшествия
На севере Бразилии обрушилась часть моста
Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Футбол
Головин: учитывая гол в добавленное время, «Монако» может порадоваться и ничьей
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат выездного матча 31-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (1:1). Монегаски ушли от поражения благодаря голу нападающего Стевана Йоветича на 94-й минуте встречи.
Обновлено в 03:34
Политика
Зеленский предложил девять шагов по борьбе с коррупцией на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил девять шагов по борьбе с коррупцией, которые будут выполнены в случае его победы на выборах.
Обновлено в 05:12
Технологии
Японцы разработали компактный электромотор для работы в космосе и не только
По сообщению японских источников, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) и группа из трёх университетов страны разработали компактный электромотор с высочайшей эффективностью.
Обновлено в 04:00
Политика
Матвиенко объяснила потерю Крыма Украиной
Украина лишилась Крыма из-за нацистских и антинародных мер правительства, заявила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко в интервью для документального фильма «Валентина» на телеканале «Россия-1».
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
ВКС РФ испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»
Воздушно-космические войска России провели испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено вчера в 13:06
Хоккей
Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ
Обновлено вчера в 16:50
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 03:01