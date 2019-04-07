Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00

Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

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