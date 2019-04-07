Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00
Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.
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Политика
Матвиенко объяснила потерю Крыма Украиной
Украина лишилась Крыма из-за нацистских и антинародных мер правительства, заявила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко в интервью для документального фильма «Валентина» на телеканале «Россия 1».
Обновлено в 02:07
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Единоборства
Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях
Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Футбол
Смородская: «В игре „Локомотива“ нет креатива. Команда зажата»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в преддверии матча 22 тура РПЛ между москвичами и «Зенитом» оценила игру красно-зеленых.
Обновлено в 04:51
Политика
Елизавета II хочет пригласить Трампа в Великобританию
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает.
Обновлено вчера в 06:27
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено 05 апреля в 18:45
Футбол
«Ростов» проиграл «Уфе» в 22-м туре РПЛ
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Ливийская авиация ударила по подразделениям фельдмаршала Хафтара
Боевая авиация Правительства национального согласия (ПНС) Ливии 6 апреля ударила по расположениям Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено вчера в 05:53
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Хоккей
Определились все пары плей-офф Кубка Стэнли
Обновлено в 03:33
Происшествия
Опубликовано видео таинственной вспышки света над небом Самары
В Сети опубликовано видео с кадрами события. Как уточнили очевидцы происшествия, сильный звук был слышен в разных районах города.
Обновлено в 05:51
Политика
Полиция задержала незаконного агитатора в Киеве
Полицейские в Киеве задержали мужчину, проводившего незаконную агитацию на майдане Независимости.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме
Обновлено в 05:14
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Музыка
Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
В субботу, 6 апреля, стало известно, что Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, посмертно был удостоен звания «Хип-хоп легенда» по версии музыкальной премии «Жара Music Awards 2018».
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие
Словакия не одобрила возможность присутствия войск США в стране
Председатель парламента Словакии Андрей Данко высказался против включения в договор с США размещение американских военных баз на территории страны.
Обновлено вчера в 22:40
Теннис
Кудерметова и Хромачева вышли в финал турнира в Чарльстоне
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Ирина Хромачёва вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Москве задержали двух британцев
В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Политика
Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству
Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Игры
Mortal Kombat 11 защитит Denuvo
На странице Mortal Kombat 11 в Steam появилось упоминание Denuvo — WB Games решила использовать непопулярное среди игроков антипиратское решение для защиты своего файтинга.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за миллион рублей
Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России
Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено вчера в 14:53
Наука
Ученые выяснили, что сахар не улучшает, а ухудшает настроение
С немецкими исследователями над изучением влияния сахара на настроение трудились их коллеги из двух британских университетов, которые собрали и проанализировали данные более 30 научных работ.
Обновлено 04 апреля в 12:33
Авто
Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в апреле в России
Обновлено в 03:29
Здоровье
Клещи атакуют Россию - Врачи предостерегли о болезнях и назвали симптомы укуса
Тюменские врачи сообщают о четырех пациентах, обратившихся в лечебные учреждения после укусов клещей.
Обновлено в 00:30