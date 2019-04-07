Экономика

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Первый квартал для рубля оказался очень удачным: серди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4 процента.
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Эксперты спрогнозировали курс рубля на лето 2019 года

iReactor03:22

Определен курс рубля на лето и валюта-аутсайдер 2019 года

Актуальные Новости00:30

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Российская газетавчера в 22:00
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Армия и оружие

В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено 04 апреля в 18:43
Происшествия

В Петербурге автомобиль вылетел с набережной в Неву

Сообщается, что иномарка модели Nissan Qashqai вылетела в Неву.
Обновлено в 02:53
Происшествия

На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним

В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Хоккей

Могильный: приятно, что мой рекорд превзошёл именно Кучеров

Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

Волочкова окончательно разочаровалась в Собчак

Балерина Анастасия Волочкова окончательно разочаровалась в телеведущей Ксении Собчак после публикации скандальной программы о себе.
Обновлено в 02:44
Космос

Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу

Обновлено 05 апреля в 02:30
Политика

Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни

В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Политика

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 05:20
Религия

Православные христиане встречают Благовещение

Православные христиане в воскресенье, 7 апреля, отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:26
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
Обновлено в 02:50
Баскетбол

«Бруклин» обыграл «Милуоки», «Филадельфия» одолела «Чикаго»

Обновлено в 01:03
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика

Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Опасное селфи: в Тюмени девочка выпала с десятого этажа

Медики Тюмени спасают жизнь девочки, выпавшей вечером 6 апреля 2019 года из окна с 10 этажа многоэтажки на улице Амурской, 4. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Обновлено в 01:23
Футбол

Спартак — ЦСКА 0:2

Футболисты московского «Спартака» проиграли столичному ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

В подмосковном Одинцово горит банно-гостиничный комплекс

Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД

Главы МИД стран G7 в своем заявлении по итогам встречи во Франции призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 12:37
Единоборства

Лобов дебютировал победой на турнире Bare Knuckle FC

Ирландский боец русского происхождения, выступающий в боях смешанного стиля (ММА), Артем Лобов одержал свою первую победу на турнире Bare Knuckle FC, проходившем в Билокси (США), над американцем Джейсоном Найтом.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия

В Москве задержали двух британцев

В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Хоккей

«Лос-Анджелес» победил «Вегас», Ковальчук оформил дубль

В регулярном чемпионате НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» победил «Вегас Голден Найтс» со счетом 5:2.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Анна Семенович ответила на вопрос фанатов о рождении первенца

Исполнительница предложила подписчика задать ей вопрос. Фанаты отреагировали моментально.
Обновлено в 03:30
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Общество

Гороскоп на 7 апреля: вечером утренние проблемы покажутся ерундой

К вечеру решатся проблемы, которые заставляли вас отчаянно нервничать утром и в обед.
Обновлено вчера в 16:02
Авто

В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4

86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено вчера в 07:01
Футбол

Форварду «Атлетико» грозит восьмиматчевая дисквалификация

Обновлено вчера в 20:58
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Обновлено вчера в 15:49
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