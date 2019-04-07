Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Первый квартал для рубля оказался очень удачным: серди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4 процента.

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

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