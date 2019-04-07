Экономика
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Первый квартал для рубля оказался очень удачным: серди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4 процента.
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Армия и оружие
В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено 04 апреля в 18:43
Происшествия
В Петербурге автомобиль вылетел с набережной в Неву
Сообщается, что иномарка модели Nissan Qashqai вылетела в Неву.
Обновлено в 02:53
Происшествия
На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним
В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Хоккей
Могильный: приятно, что мой рекорд превзошёл именно Кучеров
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Волочкова окончательно разочаровалась в Собчак
Балерина Анастасия Волочкова окончательно разочаровалась в телеведущей Ксении Собчак после публикации скандальной программы о себе.
Обновлено в 02:44
Космос
Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу
Обновлено 05 апреля в 02:30
Политика
Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни
В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Политика
Украинского посла вызвали в МИД Венгрии
МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 05:20
Религия
Православные христиане встречают Благовещение
Православные христиане в воскресенье, 7 апреля, отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:26
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
Обновлено в 02:50
Баскетбол
«Бруклин» обыграл «Милуоки», «Филадельфия» одолела «Чикаго»
Обновлено в 01:03
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Опасное селфи: в Тюмени девочка выпала с десятого этажа
Медики Тюмени спасают жизнь девочки, выпавшей вечером 6 апреля 2019 года из окна с 10 этажа многоэтажки на улице Амурской, 4. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Обновлено в 01:23
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:2
Футболисты московского «Спартака» проиграли столичному ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В подмосковном Одинцово горит банно-гостиничный комплекс
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД
Главы МИД стран G7 в своем заявлении по итогам встречи во Франции призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 12:37
Единоборства
Лобов дебютировал победой на турнире Bare Knuckle FC
Ирландский боец русского происхождения, выступающий в боях смешанного стиля (ММА), Артем Лобов одержал свою первую победу на турнире Bare Knuckle FC, проходившем в Билокси (США), над американцем Джейсоном Найтом.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
В Москве задержали двух британцев
В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Хоккей
«Лос-Анджелес» победил «Вегас», Ковальчук оформил дубль
В регулярном чемпионате НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» победил «Вегас Голден Найтс» со счетом 5:2.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Анна Семенович ответила на вопрос фанатов о рождении первенца
Исполнительница предложила подписчика задать ей вопрос. Фанаты отреагировали моментально.
Обновлено в 03:30
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Общество
Гороскоп на 7 апреля: вечером утренние проблемы покажутся ерундой
К вечеру решатся проблемы, которые заставляли вас отчаянно нервничать утром и в обед.
Обновлено вчера в 16:02
Авто
В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4
86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено вчера в 07:01
Футбол
Форварду «Атлетико» грозит восьмиматчевая дисквалификация
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Обновлено вчера в 15:49