Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00

Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.
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Назван курс рубля на лето

Москва 2415:07

Каким будет курс рубля летом-2019, рассказали эксперты

Комсомольская правда06:44

Определен курс рубля на лето и валюта-аутсайдер 2019 года

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Народные новости04:42

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Российская газетавчера в 22:00
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Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
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Футболисты «Шахтера» по пенальти победили киевское «Динамо»

Донецкий "Шахтер" в серии пенальти победил киевское "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины по футболу и вышел в полуфинал.
Обновлено в 13:34
Экономика

ЦБ сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей

О полном устранении проблем ЦБ пообещал сообщить дополнительно. Система быстрых платежей разработана Центробанком.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Политика

Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

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Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Политика

Больной раком сенатор Беннет намерен баллотироваться в президенты США

Сенатор США от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что намерен баллотироваться в президенты, несмотря на диагностированный у него рак предстательной железы.
Обновлено в 14:36
Кино

В Сети вышла новая короткометражка по мотивам «Чужого»

Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Армия Хафтара начала штурмовать Триполи на семи направлениях

Атаку на Триполи предприняли семь подразделений Ливийской национальной армии (ЛНА), заявил генерал ЛНА Ахмед аль-Мисмари 7 апреля в рамках брифинга, передает информагентство Sky News Arabia.
Обновлено в 16:18
Культура

Пианист Антон Батагов даст концерт в Филармонии

Обновлено вчера в 23:15
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Футбол

Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:25
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Каррера жестко отреагировал на критику Федуна

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 14:50
Футбол

Семак: В матче против «Локомотива» Смольников много ошибался

По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.
Обновлено в 14:31
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Игры

Россияне смогут заработать деньги, обучая искусственный интеллект

Создатель блокчейн-проекта Dbrain, специализирующегося на обучении искусственного интеллекта, запустил платформу Handl.
Обновлено в 10:10
Политика

Матвиенко назвала лучшими годы работы с Путиным

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала лучшими годы работы с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 04:02
Кино

Звезда «Гладиатора» Рассел Кроу отмечает 55-летие

Обновлено в 14:00
Футбол

Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКА

Агент подчеркнул, что сам Никола хочет остаться в ЦСКА, но в первую очередь армейцы должны договориться с "Эвертоном".
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку

Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Политика

Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Жителей Усть-Камчатска разбудило землетрясение магнитудой 4,5

Обновлено в 15:45
Футбол

«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»

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Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

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Гаджеты

Маленькая революция: кнопочные телефоны на KaiOS умеют почти то же, что и смартфоны

В 2007 году началась эра смартфонов.
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Политика

Порошенко посмертно наградил орденом пулеметчицу Ведьму

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о посмертном награждении орденом пулеметчицы ВСУ Яны Червоной, имевшей позывной Ведьма.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

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