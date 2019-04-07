Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00

Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Политика Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным «Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.

Футбол Футболисты «Шахтера» по пенальти победили киевское «Динамо» Донецкий "Шахтер" в серии пенальти победил киевское "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины по футболу и вышел в полуфинал.

Экономика ЦБ сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей О полном устранении проблем ЦБ пообещал сообщить дополнительно. Система быстрых платежей разработана Центробанком.

Политика Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.

Шоу-бизнес Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Политика Больной раком сенатор Беннет намерен баллотироваться в президенты США Сенатор США от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что намерен баллотироваться в президенты, несмотря на диагностированный у него рак предстательной железы.

Армия и оружие Армия Хафтара начала штурмовать Триполи на семи направлениях Атаку на Триполи предприняли семь подразделений Ливийской национальной армии (ЛНА), заявил генерал ЛНА Ахмед аль-Мисмари 7 апреля в рамках брифинга, передает информагентство Sky News Arabia.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Футбол Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи» Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.

Футбол Каррера жестко отреагировал на критику Федуна Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".

Футбол Семак: В матче против «Локомотива» Смольников много ошибался По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.

Общество В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.

Политика Матвиенко назвала лучшими годы работы с Путиным Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала лучшими годы работы с президентом России Владимиром Путиным.

Футбол Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКА Агент подчеркнул, что сам Никола хочет остаться в ЦСКА, но в первую очередь армейцы должны договориться с "Эвертоном".

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.

Происшествия В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.

Политика Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.