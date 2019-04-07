Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00
Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.
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О полном устранении проблем ЦБ пообещал сообщить дополнительно. Система быстрых платежей разработана Центробанком.
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Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала лучшими годы работы с президентом России Владимиром Путиным.
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Звезда «Гладиатора» Рассел Кроу отмечает 55-летие
Обновлено в 14:00
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Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКА
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Порошенко посмертно наградил орденом пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о посмертном награждении орденом пулеметчицы ВСУ Яны Червоной, имевшей позывной Ведьма.
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