Экономика
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Первый квартал для рубля оказался очень удачным: серди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4 процента.
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Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Религия
Цвет нетления
Если бы не было этого смиренного согласия Пречистой Девы — не соединилось бы Божественное и человеческое, не родился бы Искупитель Адамова греха непослушания.
Обновлено 05 апреля в 01:00
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировок на лице
Кумира молодежи музыканта Ивана Дремина, более известного как рэпер Face не взяли в армию.
Обновлено вчера в 02:10
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено вчера в 11:51
Здоровье
В Омской области растет заболеваемость опасной и заразной инфекцией
«Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации», – заявили в Роспотребнадзоре по Омской области.
Обновлено вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Елизавета II хочет пригласить Трампа в Великобританию
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов
Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено вчера в 01:41
Политика
Песков рассказал о целях встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о целях встречи Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено вчера в 10:00
Космос
Астрономы обнаружили необычную мертвую галактику
Исследователи нашли мертвую галактику ZF-COSMOS-20115, которая отличалась небывалыми темпами образования новых звезд.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
ГИБДД ужесточила контроль за автошколами
В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Губернатор Херсонской области написал заявление об отставке
Ранее УНИАН сообщал, что активисты требовали от Порошенко уволить губернатора Херсонской области, поскольку считали его причастным к организации убийства активистки и чиновницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено вчера в 16:53
Наука
Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено вчера в 04:54
Единоборства
Лобов с победы дебютировал на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC
Главным событием турнира стал поединок бывших бойцов UFC Артема Лобова и Джейсона Найта. Бой продлился все пять раундов.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Лолита назвала размер своей пенсии
Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена получить от Германии $900 млрд репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Супрун усомнилась в результатах анализов Зеленского и Порошенко
Как писал News.ru, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию из-за даты, указанной на бланке с результатами анализов на наркотики и алкоголь.
Обновлено вчера в 12:42
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Хоккей
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 14:42
Наука
Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его
По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.
Обновлено 04 апреля в 10:51
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя
F-16 – истребитель военно-воздушных сил Нидерландов - получил серьёзные повреждения во время учений, которые проходили на авиабазе Леуварден.
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей
Макдэвид получил серьёзную травму в последнем матче сезона
Капитан и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил травму в последнем матче сезона-2018/19 против «Калгари» (идёт 3-й период, счёт — 3:1 в пользу «Ойлерз»).
Обновлено в 00:15
Хоккей
НХЛ. Ковальчук забросил 15-ю шайбу в сезоне
Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук забросил шайбу в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:2, третий период).
Обновлено в 00:25
Транспорт
Съезды с ТТК на юго-востоке Москвы будут закрыты до 11 апреля
Обновлено вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон матери
Дочь Юлии Началовой 12-летняя Вера впервые появилась на публике после смерти матери.
Обновлено в 00:22