Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Первый квартал для рубля оказался очень удачным: серди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4 процента.

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Шоу-бизнес Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Религия Цвет нетления Если бы не было этого смиренного согласия Пречистой Девы — не соединилось бы Божественное и человеческое, не родился бы Искупитель Адамова греха непослушания.

Общество Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировок на лице Кумира молодежи музыканта Ивана Дремина, более известного как рэпер Face не взяли в армию.

Политика Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.

Здоровье В Омской области растет заболеваемость опасной и заразной инфекцией «Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации», – заявили в Роспотребнадзоре по Омской области.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.

Экономика Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.

Политика Песков рассказал о целях встречи Путина с президентом Эстонии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о целях встречи Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Космос Астрономы обнаружили необычную мертвую галактику Исследователи нашли мертвую галактику ZF-COSMOS-20115, которая отличалась небывалыми темпами образования новых звезд.

Общество ГИБДД ужесточила контроль за автошколами В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.

Политика Губернатор Херсонской области написал заявление об отставке Ранее УНИАН сообщал, что активисты требовали от Порошенко уволить губернатора Херсонской области, поскольку считали его причастным к организации убийства активистки и чиновницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк.

Наука Ученые назвали главную причину рака Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.

Единоборства Лобов с победы дебютировал на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC Главным событием турнира стал поединок бывших бойцов UFC Артема Лобова и Джейсона Найта. Бой продлился все пять раундов.

Шоу-бизнес Лолита назвала размер своей пенсии Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Политика Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций Польша намерена получить от Германии $900 млрд репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.

Политика Супрун усомнилась в результатах анализов Зеленского и Порошенко Как писал News.ru, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию из-за даты, указанной на бланке с результатами анализов на наркотики и алкоголь.

Музыка Родители Децла получили посмертную награду сына Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.

Наука Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.

Происшествия Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя F-16 – истребитель военно-воздушных сил Нидерландов - получил серьёзные повреждения во время учений, которые проходили на авиабазе Леуварден.

Хоккей Макдэвид получил серьёзную травму в последнем матче сезона Капитан и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил травму в последнем матче сезона-2018/19 против «Калгари» (идёт 3-й период, счёт — 3:1 в пользу «Ойлерз»).