Экономика

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Первый квартал для рубля оказался очень удачным: серди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4 процента.
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Определен курс рубля на лето и валюта-аутсайдер 2019 года

Актуальные Новости00:30

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Российская газетавчера в 22:00
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Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Религия

Цвет нетления

Если бы не было этого смиренного согласия Пречистой Девы — не соединилось бы Божественное и человеческое, не родился бы Искупитель Адамова греха непослушания.
Обновлено 05 апреля в 01:00
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировок на лице

Кумира молодежи музыканта Ивана Дремина, более известного как рэпер Face не взяли в армию.
Обновлено вчера в 02:10
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено вчера в 11:52
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено вчера в 11:51
Здоровье

В Омской области растет заболеваемость опасной и заразной инфекцией

«Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации», – заявили в Роспотребнадзоре по Омской области.
Обновлено вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Елизавета II хочет пригласить Трампа в Великобританию

Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов

Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено вчера в 01:41
Происшествия

В Подмосковье произошёл пожар в гостинично-развлекательном комплексе

Обновлено в 00:43
Политика

Песков рассказал о целях встречи Путина с президентом Эстонии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о целях встречи Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено вчера в 10:00
Космос

Астрономы обнаружили необычную мертвую галактику

Исследователи нашли мертвую галактику ZF-COSMOS-20115, которая отличалась небывалыми темпами образования новых звезд.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

ГИБДД ужесточила контроль за автошколами

В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Губернатор Херсонской области написал заявление об отставке

Ранее УНИАН сообщал, что активисты требовали от Порошенко уволить губернатора Херсонской области, поскольку считали его причастным к организации убийства активистки и чиновницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено вчера в 16:53
Наука

Ученые назвали главную причину рака

Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено вчера в 04:54
Единоборства

Лобов с победы дебютировал на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC

Главным событием турнира стал поединок бывших бойцов UFC Артема Лобова и Джейсона Найта. Бой продлился все пять раундов.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Лолита назвала размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена получить от Германии $900 млрд репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Супрун усомнилась в результатах анализов Зеленского и Порошенко

Как писал News.ru, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию из-за даты, указанной на бланке с результатами анализов на наркотики и алкоголь.
Обновлено вчера в 12:42
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Хоккей

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ

Обновлено вчера в 14:42
Наука

Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его

По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.
Обновлено 04 апреля в 10:51
Происшествия

Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя

F-16 – истребитель военно-воздушных сил Нидерландов - получил серьёзные повреждения во время учений, которые проходили на авиабазе Леуварден.
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей

Макдэвид получил серьёзную травму в последнем матче сезона

Капитан и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил травму в последнем матче сезона-2018/19 против «Калгари» (идёт 3-й период, счёт — 3:1 в пользу «Ойлерз»).
Обновлено в 00:15
Хоккей

НХЛ. Ковальчук забросил 15-ю шайбу в сезоне

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук забросил шайбу в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:2, третий период).
Обновлено в 00:25
Транспорт

Съезды с ТТК на юго-востоке Москвы будут закрыты до 11 апреля

Обновлено вчера в 06:34
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон матери

Дочь Юлии Началовой 12-летняя Вера впервые появилась на публике после смерти матери.
Обновлено в 00:22
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