Авто
Названы комплектации обновленного Nissan Qashqai110km.ru 05:48
Российский офис Nissan опубликовал комплектации рестайлингового кроссовера Qashqai. Для новинки доступны 10 комплектаций и 30 вариантов исполнения. Прием предварительных заказов начнется в марте.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Происшествия
Двух изменников Родины осудили в Ростове на 10 и 9 лет
Уроженцам Симферополя - Дмитрию Долгополову и Анне Сухоносовой, которых обвиняют в государственной измене, сегодня, 28 февраля в закрытом судебном заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесли приговор, сообщает пресс-служба СКОВС.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Горнолыжник погиб после схода лавины в Карачаево-Черкесии
Возле хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии семеро горнолыжников попали под лавину, один из них погиб, еще двое находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
Пакистан поднял в воздух 24 самолета, среди которых были восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder — истребителя-бомбардировщика совместной китайско-пакистанской разработки.
Обновлено в 07:57
Происшествия
У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей
У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на частный дом в Подмосковье
Легкомоторный самолет упал на дачный дом в окрестностях подмосковной Коломны, погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Южной Корее российский сухогруз врезался в мост
Ходящий под российским флагом сухогруз Seagrand врезался в мост в южнокорейском порту Пусан.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Самаре уволили директора кладбища
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Рязанской области произошел взрыв газопровода
Обновлено в 09:04
Общество
Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT
Мария Баронова уже числится в штате телеканала в должности шеф-редактора русской редакции и работает в офисе вместе с командой RT, рассказали РБК на телеканале.
Обновлено в 07:59
Энергетика
«Нафтогаз» анонсировал новые иски по аресту активов «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» намерен инициировать новые судебные процессы в рамках принудительного взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Обновлено в 07:49
Политика
Жванецкий получил орден от Путина
Обновлено в 02:14
Политика
Начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу назначен Роман Плугин
Обновлено в 09:36
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров
Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
Обновлено в 08:34
Спорт
Лыжницы России взяли бронзу в эстафете на чемпионате мира
Обновлено в 08:03
Экономика
Кудрин: производительность труда в РФ осталась в 80-х
Производительность труда в современной России соответствует уровню 80-х годов прошлого века в странах «Большой семёрки».
Обновлено в 09:20
Музыка
Украина откажется от «Евровидения-2020» в случае победы Лазарева
Украина не станет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», если в этом году победу одержит участник от России — певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 04:20
Общество
Роскомнадзор составил протокол о правонарушении в отношении Facebook
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Facebook в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.
Обновлено в 09:59
Политика
Журналисты обвинили СБУ в кибератаках из-за статей о Порошенко
На Украине сотрудники «СТРАНА.ua» обвинили Службу безопасности (СБУ) в организации кибератак на сайт издания.
Обновлено в 09:52
Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
Обновлено вчера в 11:22
Общество
В Госдуму внесен законопроект об «ипотечных каникулах»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента первый законопроект во исполнение президентского Послания Федеральному собранию.
Обновлено в 05:48
Экономика
Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Наука
Ученые рассказали, почему пожилым людям не стоит смотреть телевизор
Люди в возрасте, проводящие у экранов телевизора больше трех часов в день, заметно быстрее теряют остроту ума и памяти, чем их сверстники, не увлекающиеся просмотром телепередач.
Обновлено в 09:24
Политика
Военкомат подтвердил: Глава Хакасии уклонялся от военной службы
Глава Хакассии и член КПРФ Валентин Коновалов действительно уклонялся от воинского призыва.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Швеции задержали второго «российского шпиона» за два дня
В шведском Стокгольме задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Обновлено в 07:52
Финансы
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 68,5 рубля за доллар, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 03:35
Политика
Путин потребовал от МВД жестко пресекать попытки экстремизма
Президент России Владимир Путин считает, что МВД необходимо быть жестче при расследовании преступлений экстремистского характера.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok под арестом
Мосгорсуд признал законным арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты фигуранта.
Обновлено в 06:41