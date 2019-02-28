Авто
Названы комплектации обновленного Nissan QashqaiАвтоновости дня 02:43
Компания Nissan назвала комплектации обновленного кроссовера Nissan Qashqai для России. Получивший новые экстерьер, спортивный руль и вариатор X-Tronic CVT с улучшенными настройками автомобиль предложат в 10 комплектациях и 30 вариантах исполнения. Прием заказов начнется в марте 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:39, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом
Обновлено в 07:42
Спорт
Лыжницы России взяли бронзу в эстафете на чемпионате мира
На чемпионате мира по лыжному спорту, что проходит в австрийском Зеефельде, состоялась женская эстафетная гонка 4х5 км. Первыми на финише были лыжницы Швеции, опередившие норвежек на 3,1 секунды.
Обновлено в 08:03
Экономика
Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Политика
Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины во время визита в Запорожье.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол
Комиссия по допуску футбольных полей осмотрела газон арены «Динамо»
Комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей посетила в четверг арену московского "Динамо", сообщил РИА Новости председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков.
Обновлено в 05:03
Политика
Майор Черноморского флота получил срок за шпионаж в пользу Украины
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил майора Черноморского флота к десяти, а его сожительницу к девяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины, сообщает 28 февраля пресс-служба ФСБ России.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Пусане российское судно врезалось в мост
В южнокорейском порту Пусан грузовое судно России SEAGRAND врезалось в мост, пишет "Чунан Ильбо".
Обновлено в 07:29
Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы
Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 04:49
Культура
Умерла звезда сериала «Нашествие» актриса Лиза Шеридан
В США на 45-м году жизни скончалась актриса Лиза Шеридан, сыгравшая в ряде популярных сериалов, таких как "Нашествие" и "Менталист".
Обновлено в 04:07
Политика
Путину показали новый пистолет и многозарядный шокер
Внимание президента, прежде всего, привлек 5-зарядный шокер, который бьет человека током на расстоянии до 6 метров, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 07:47
Экономика
Арбитраж потребовал от Украины выплатить «Татнефти» $144 млн
Арбитражный суд Ставропольского края в четверг постановил привести в исполнение решение Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти" о взыскании с Украины $144 млн по делу о потере активов российской компании, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.
Обновлено в 07:50
Финансы
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на ближайшие два года
Сбербанк ухудшил прогноз курса рубля на ближайшие два года. Это следует из презентации, подготовленной банком (.pdf).
Обновлено в 06:46
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров
Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Пакистан пообещал передать Индии задержанного пилота
Обновлено в 07:04
Происшествия
Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестом
Мосгорсуд в четверг признал законным заключение под стражу до 13 апреля основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:34
Общество
Законопроект об ипотечных каникулах внесен в Госдуму
«Законопроект об «ипотечных каникулах» станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах», — отметил Володин.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Во Внуково задержали рейс «Победы» из-за выбежавшей на ВПП собаки
Собака в среду выбежала на взлетно-посадочную полосу "Внуково" и задержала вылет самолета "Победы", сообщили РИА Новости представители авиакомпании и аэропорта.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Рязанской области взорвался газопровод
МЧС Рязанской области сообщает, что в регионе произошло возгорание и взрыв на магистральном газопроводе.
Обновлено в 08:24
Политика
Западных журналистов возмутило, что Трамп ответил на вопрос Sputnik
Журналисты из США и Великобритании эмоционально отреагировали на то, что корреспонденту агентства Sputnik удалось задать вопрос Дональду Трампу и американский президент на него ответил.
Обновлено в 04:13
Авто
УАЗ выпустил эксклюзивную версию УАЗ «Патриот» Life Style
Ульяновский автозавод начал серийное производство внедорожника УАЗ «Патриот» в специальной версии Life Style c ярко-зеленым цветом кузова, эксклюзивными деталями интерьера и особым набором опций.
Обновлено в 06:43
Музыка
Украина откажется от «Евровидения-2020» в случае победы Лазарева
Украина не станет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», если в этом году победу одержит участник от России — певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 04:20
Политика
Трамп застрял во Вьетнаме из-за сломавшегося трапа
Президент США Дональд Трамп не смог вовремя вылететь из Вьетнама, где проходила его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, в четверг из-за сломавшегося трапа.
Обновлено в 06:59
Политика
Путин призвал повысить требования к выдаче водительских прав
«Необходимо последовательно развивать технические средства контроля за соблюдением правил дорожного движения, расширять возможности систем автоматической фото- и видеофиксации правонарушений, предъявлять повышенные требования к сдаче правил дорожного движения и выдаче водительских прав» — отметил президент.
Обновлено в 07:40
Политика
На Украине отказались от идеи продать судно «Норд» на торгах
Российское судно «Норд» украинские пограничники задержали в Азовском море в марте 2018 года.
Обновлено в 03:08
Энергетика
«Нафтогаз» анонсировал новые аресты активов «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» намерен инициировать новые судебные процессы в рамках взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Обновлено в 07:49
Политика
Конгрессмены США потребовали раскрыть доходы Путина
Члены Палаты представителей США разработали и внесли в Конгресс проект закона, который предписывает американским спецслужбам провести сбор данных о доходах и имуществе российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 02:33
Политика
В Киеве начался митинг сторонников импичмента Порошенко
Протестная акция началась в Киеве, ее участники собрались у Верховной рады и требуют импичмента президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:11
Политика
Сербская церковь отказалась признавать новую церковь Украины
Сербская православная церковь (СПЦ) не признает новую Православную церковь (ПЦУ) Украины.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
В ДНР сообщили об уничтожении огневых позиций ВСУ под Горловкой
Подразделения Народной милиции ДНР уничтожили огневые позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы населенных пунктов республики.
Обновлено в 08:02