Названы худшие производители тушенкиИзвестия 03:16

с чего всё началось

Высшего балла удостоилась тушенка «Добротный продукт», единственным замечанием к которой стала экономия производителя — чуть больше половины содержимого банки составил бульон. По той же причине сняли баллы с тушенки «Сохраним традиции».

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

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Энергетика Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.

Политика Глава МВД Ингушетии подал в отставку Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт под отставке.

Происшествия В Москве силовики взяли штурмом квартиру вора в законе Мераба Гогии В Москве сотрудники МВД взяли штурмом квартиру 65-летнего грузинского вора в законе Мераба Гогии, известного как Мелия (в переводе с грузинского «лиса» — прим. ред.). Чтобы проникнуть в квартиру на 24-м этаже высотки, бойцам СОБРа пришлось спуститься с крыши и пройти через дверь, ведущую на балкон, сообщает ИА «Прайм Крайм».

Политика Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского Лояльный президенту Украины Петру Порошенко заместитель директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдер Муждабаев считает предателями избирателей Владимира Зеленского.

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Армия и оружие США завершили учения по быстрому развертыванию в Израиле систем THAAD Пресс-служба израильской армии сообщила, что ВС США закончили тренировки по быстрому развертыванию в Израиле систем ПРО THAAD.

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Происшествия Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.

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Политика Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" выступила с заявлением, в котором опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.

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