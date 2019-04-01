Общество

Названы худшие производители тушенкиИзвестия 03:16

Высшего балла удостоилась тушенка «Добротный продукт», единственным замечанием к которой стала экономия производителя — чуть больше половины содержимого банки составил бульон. По той же причине сняли баллы с тушенки «Сохраним традиции».
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с чего всё началось
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование
 говяжьей тушенки и выяснил, что все производители продукта экономят на мясе.
Lenta.ru01:32

Подробнее о событии

26% мяса. Что кладут в банку с тушенкой вместо говядины

ТВ Центр03:27

Росконтроль назвал худшую тушенку

VSE42 Новости02:08

«Росконтроль» назвал самую плохую тушенку

Телеканал 360°03:16

«Росконтроль» исследовал качество говяжьей тушенки

Народные новости02:17

Росконтроль оценил качество российской тушенки

ФАН01:39

Названа худшая тушенка

Lenta.ru01:32

Названы худшие производители тушенки

Известия03:16
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Политика

ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента

Обновлено в 03:44
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Экономика

Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков

Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика

Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозы

Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, вырос с 52,4 пункта в феврале, минимума за все время расчета этого показателя (с начала 2017 года), до 54 пунктов в марте - самого высокого уровня с июня 2018 года.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
Обновлено в 04:15
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Политика

Глава МВД Ингушетии подал в отставку

Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт под отставке.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Трое мужчин избили и изнасиловали женщину в Москве

Обновлено в 02:59
Происшествия

В Москве силовики взяли штурмом квартиру вора в законе Мераба Гогии

В Москве сотрудники МВД взяли штурмом квартиру 65-летнего грузинского вора в законе Мераба Гогии, известного как Мелия (в переводе с грузинского «лиса» — прим. ред.). Чтобы проникнуть в квартиру на 24-м этаже высотки, бойцам СОБРа пришлось спуститься с крыши и пройти через дверь, ведущую на балкон, сообщает ИА «Прайм Крайм».
Обновлено в 03:33
Космос

Ученые: На Марсе существуют подземные источники воды

Обновлено 29 марта в 03:48
Политика

Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского

Лояльный президенту Украины Петру Порошенко заместитель директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдер Муждабаев считает предателями избирателей Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:22
Политика

Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам со своим оппонентом, нынешним лидером Незалежной Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие

США завершили учения по быстрому развертыванию в Израиле систем THAAD

Пресс-служба израильской армии сообщила, что ВС США закончили тренировки по быстрому развертыванию в Израиле систем ПРО THAAD.
Обновлено в 04:45
Экономика

Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз

Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 г. составили почти 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Елена Беркова потратила два миллиона на пять свадебных платьев

На празднике Елена удивила гостей не только откровенным нарядом, но и заявлением: «Я выхожу замуж в шестой раз!»
Обновлено в 03:00
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Общество

Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России

Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Хоккей

Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ

Обновлено в 03:05
Экономика

Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО

С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Россияне чаще смеются над шутками Задорнова и Петросяна

Больше всего голосов (21%) респонденты отдали за творчество Михаила Задорнова. Всего на один процент от него отстал Евгений Петросян.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:02
Политика

Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России

Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" выступила с заявлением, в котором опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 03:39
Космос

Фотовыставка, лекции, маркет и концерт. В Перми пройдет Yuri’s Night

12 апреля в частной филармонии «Триумф» пройдет научно-популярная вечеринка Yuri’s Night, которая будет посвещена космосу в искусстве, фотографии и ракетостроении.
Обновлено в 03:53
Здоровье

В Алтайском крае проснулись первые клещи

Обновлено в 01:13
Происшествия

Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта

На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.
Обновлено в 03:52
Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Магадане наградили пожарных, сделавших искусственное дыхание кошкам

Обновлено в 03:55
Здоровье

Петербуржцам расскажут, как перестать бояться медицины и начать ею пользоваться

Анестезиолог-реаниматолог Лида Горина расскажет, что позарез нужно иметь в домашней аптечке.
Обновлено в 04:39
Политика

Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст "ни единого шанса" шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено вчера в 21:07
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