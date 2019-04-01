Общество
Названы худшие производители тушенкиИзвестия 03:16
Высшего балла удостоилась тушенка «Добротный продукт», единственным замечанием к которой стала экономия производителя — чуть больше половины содержимого банки составил бульон. По той же причине сняли баллы с тушенки «Сохраним традиции».
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с чего всё началось
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование говяжьей тушенки и выяснил, что все производители продукта экономят на мясе.Lenta.ru01:32
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Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозы
Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, вырос с 52,4 пункта в феврале, минимума за все время расчета этого показателя (с начала 2017 года), до 54 пунктов в марте - самого высокого уровня с июня 2018 года.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат
Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
Обновлено в 04:15
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт под отставке.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Трое мужчин избили и изнасиловали женщину в Москве
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Москве силовики взяли штурмом квартиру вора в законе Мераба Гогии
В Москве сотрудники МВД взяли штурмом квартиру 65-летнего грузинского вора в законе Мераба Гогии, известного как Мелия (в переводе с грузинского «лиса» — прим. ред.). Чтобы проникнуть в квартиру на 24-м этаже высотки, бойцам СОБРа пришлось спуститься с крыши и пройти через дверь, ведущую на балкон, сообщает ИА «Прайм Крайм».
Обновлено в 03:33
Космос
Ученые: На Марсе существуют подземные источники воды
Обновлено 29 марта в 03:48
Политика
Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского
Лояльный президенту Украины Петру Порошенко заместитель директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдер Муждабаев считает предателями избирателей Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:22
Политика
Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам со своим оппонентом, нынешним лидером Незалежной Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие
США завершили учения по быстрому развертыванию в Израиле систем THAAD
Пресс-служба израильской армии сообщила, что ВС США закончили тренировки по быстрому развертыванию в Израиле систем ПРО THAAD.
Обновлено в 04:45
Экономика
Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз
Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 г. составили почти 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Елена Беркова потратила два миллиона на пять свадебных платьев
На празднике Елена удивила гостей не только откровенным нарядом, но и заявлением: «Я выхожу замуж в шестой раз!»
Обновлено в 03:00
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Хоккей
Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ
Обновлено в 03:05
Экономика
Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО
С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Россияне чаще смеются над шутками Задорнова и Петросяна
Больше всего голосов (21%) респонденты отдали за творчество Михаила Задорнова. Всего на один процент от него отстал Евгений Петросян.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:02
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" выступила с заявлением, в котором опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 03:39
Космос
Фотовыставка, лекции, маркет и концерт. В Перми пройдет Yuri’s Night
12 апреля в частной филармонии «Триумф» пройдет научно-популярная вечеринка Yuri’s Night, которая будет посвещена космосу в искусстве, фотографии и ракетостроении.
Обновлено в 03:53
Здоровье
В Алтайском крае проснулись первые клещи
Обновлено в 01:13
Происшествия
Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта
На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.
Обновлено в 03:52
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Здоровье
Петербуржцам расскажут, как перестать бояться медицины и начать ею пользоваться
Анестезиолог-реаниматолог Лида Горина расскажет, что позарез нужно иметь в домашней аптечке.
Обновлено в 04:39
Политика
Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст "ни единого шанса" шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено вчера в 21:07