Политика
Названы кандидаты на пост премьера УкраиныГазета.Ru 16:35
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости". Среди них оказались топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:39, Вашингтон
Общество
В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем
В документе предлагается «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания».
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Явка на выборах в украинскую Раду превысила 50%
По состоянию на 20.00 явка на внеочередных парламентских выборах на Украине составила 50,09%, сообщает Центральная избирательная комиссия страны.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено в 22:36
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой.
Обновлено в 20:04
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено в 05:19
Политика
Выборы на Украине: названы партии, которые сформируют новую Раду
В Раду пройдут лишь представители тех партий, кто сумеет набрать больше 5% голосов.
Обновлено в 22:36
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено в 23:31
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.
Обновлено в 22:54
Футбол
«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове
«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Польше найдено тело пропавшего пятилетнего россиянина
В Польше завершилась операция поиску пятилетнего гражданина России Давида из города Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде
Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено в 18:40
Кино
Вышел трейлер российского триллера «Девятая»
Обновлено в 14:40
Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Гузеева поразила поклонников новым имиджем
Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева поразила поклонников своим новым имиджем.
Обновлено в 14:13
Политика
Что станет могилой Зеленского, рассказали на Украине
Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:29
Политика
Партия Порошенко лидирует на выборах в Раду по заграничным округам
Голосование прошло по смешанной системе, половину мандатов получат выдвиженцы по партийным спискам, оставшиеся достанутся победителям в мажоритарных округах.
Обновлено в 22:25
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено в 22:24
Политика
Трамп поздравил Нетаньяху с рекордным сроком на посту премьера Израиля
Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху с рекордным сроком нахождения на посту в качестве премьер-министра Израиля.
Обновлено в 17:01
Космос
Робота «Федора» научили разговаривать
Обновлено в 21:05
Шоу-бизнес
Верник активно фотографировал Пугачеву в Юрмале «для журнала»
Телеведущий Игорь Верник активно фотографировал на камеру своего сотового телефона Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву в Юрмале.
Обновлено в 22:36
Шоу-бизнес
Собчак попросила не вспоминать о «Доме-2»
Ксения Собчак заявила, что упоминания о «Доме-2» и упреки в её адрес в связи с этим проектом неуместны.
Обновлено в 21:49
Футбол
«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»
В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено в 14:05
Общество
Названы самые невостребованные в России профессии
Ранее специалисты ВНИИ труда представили список самых востребованных профессий в России.
Обновлено 19 июля в 23:27
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Обновлено в 23:04
Экономика
Объем «свободных денег» россиян в июне вырос на 11,4%
Объем "свободных денег" у граждан РФ в прошлом месяце стал больше на 11,4% по сравнению с майским показателем.
Обновлено в 22:46
Единоборства
У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
ЗРК «Куб» уничтожил неизвестный ударный беспилотник
Неизвестный ударный беспилотник уничтожен прямым попаданием ракеты ЗРК «Куб».
Обновлено в 21:16
Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Обновлено в 17:27
Общество
Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков
Половина месячной нормы осадков выпала во Владивостоке из-за циклона "Данас".
Обновлено в 20:21