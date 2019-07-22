Политика

Названы кандидаты на пост премьера УкраиныГазета.Ru 16:35

Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости". Среди них оказались топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьера

News.ru17:54

Топ-менеджеры «Нафтогаз» значатся в списке на пост премьера Украины

РЕН ТВ16:43

Названы возможные кандидаты на пост премьер-министра Украины

Lenta.ru17:20

Главу «Нафтогаза» назвали кандидатом на пост премьера Украины

Известия17:03

СМИ назвали имена кандидатов на пост премьера Украины

RT на русском16:47

СМИ назвали кандидатов на пост премьера Украины

Life.ru17:52

Названы кандидаты на пост премьера Украины

Газета.Ru16:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:58, Вашингтон
Политика

Явка на выборах в Раду превысила 34%

Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 16.00 мск по данным 4 из 199 округов, составила 34,71%, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.
Обновлено в 09:10
Общество

Овнам лучше положиться на интуицию, а Львы будут настроены поворчать

ОВЕН Овнам весь день придётся действовать исключительно интуитивно.
Обновлено в 08:21
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Политика

Экзитполы: В Верховную Раду проходят пять партий

Первые опросы на выходе с участков - экзитполы - показывают, что в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий.
Обновлено в 13:43
Экономика

Рыба не ловится без приказа

Ситуация ставит под угрозу добычу более 700 тыс. тонн продукции стоимостью до 80 млрд руб. О задержке с изданием приказа Минсельхоза о порядке переоформления договоров пользования РПУ президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил председателю комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову 19 июля.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие

Украинские военные прервали бессрочное перемирие в Донбассе

В СЦКК сообщили, что зафиксировали обстрел со стороны вооруженных формирований по селу Новая Таврия спустя 12 часов 53 минуты после вступления в силу нового бессрочного перемирия.
Обновлено в 07:31
Общество

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Политика

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Происшествия

Два рейса не вылетели из Ростова-на-Дону из-за технических проблем

Два авиарейса задержаны в аэропорту Ростова-на-Дону из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 16:24
Футбол

«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено в 16:44
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Здоровье

Дым от красноярских пожаров достиг Новосибирска и Томска

Обновлено в 11:35
Путешествия

Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Политика

Опубликованы переговоры военных перед захватом британского танкера

Компания Dryad Global, специализирующаяся на вопросах безопасности морских перевозок, выложила запись переговоров экипажа британского танкера Stena Impero с иранским Корпусом стражей Исламской революции и фрегатом Королевских ВМС HMS Montrose.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Супруга Константина Хабенского впервые показала их младшую дочь

Супруга 47-летнего режиссера Константина Хабенского, актриса Ольга Литвинова, поделилась сегодня снимком младшей дочери.
Обновлено в 11:56
Политика

Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде

Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено в 18:40
Здоровье

Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог

Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено в 01:47
Футбол

Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»

Тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Роман Шаронов заявил, что после победы над московским "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги испытал более сильные эмоции, чем если бы побывал на концерте рок-группы Metallica.
Обновлено в 17:30
Футбол

Роналду предъявил претензии Сарри после своей замены

Покидая поле, португалец обратился с вопросом к своему главному тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено в 13:20
Гаджеты

В iPhone 2020 появятся экраны с кадровой частотой 120 Гц

Как пишет инсайдер, скрывающийся в Twitter под ником Ice Universe, Apple ведет с Samsung и LG переговоры по поставке для iPhone образца 2020 года экранов с изменяемой кадровой частотой — 60 или 120 Гц.
Обновлено в 13:16
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Космос

Рогозин допустил запуски «Прогрессов» с Восточного в ближайшее время

Обновлено вчера в 21:55
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Экономика

Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых

Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие

«Сами себя обстреляли»: Украинские СМИ по привычке нашли своих виноватых в обстреле Первомайского

Информация о минометном обстреле Первомайская появилась на портале "Русская весна".
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу

Британская певица Элли Голдинг, являющаяся бывшей возлюбленной принца Гарри, выходит замуж за 26-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.
Обновлено в 00:59
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
Обновлено в 14:28
Футбол

РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове

Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
ещё по теме
Главное