Политика

Названы кандидаты на пост премьера УкраиныГазета.Ru 16:35

Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости". Среди них оказались топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.
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Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьера

News.ru17:54

Названы кандидаты на пост премьера Украины

Газета.Ru16:35

Названы возможные кандидаты на пост премьер-министра Украины

Lenta.ru17:20

Главу «Нафтогаза» назвали кандидатом на пост премьера Украины

Известия17:03

СМИ назвали имена кандидатов на пост премьера Украины

RT на русском16:47

Топ-менеджеры «Нафтогаз» значатся в списке на пост премьера Украины

РЕН ТВ16:43

СМИ назвали кандидатов на пост премьера Украины

Life.ru17:52
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
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