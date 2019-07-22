Политика
Названы кандидаты на пост премьера УкраиныГазета.Ru 16:35
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости". Среди них оказались топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.
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Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Камбоджа сделала Китаю тайное предложение
Обновлено в 16:15
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Политика
Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
Обновлено в 10:41
Политика
Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Раду
Напомним, результаты Национального экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков в стране 21 июля, свидетельствуют о том, что на парламентских выборах, состоявшихся на Украине, в Верховную раду Украины нового созыва проходят пять партий.
Обновлено в 14:53
Политика
Партия «Голос» решила не вести переговоров о коалиции до результатов
В партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» заявили, что не ведут переговоры о коалиции в будущей Верховной раде Украины до объявления окончательных результатов выборов.
Обновлено в 17:15
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Космос
В Москве завершился проект имитации полета на Луну
В российской столице завершился проект SIRIUS.
Обновлено вчера в 10:21
Авто
Специалисты назвали 3 самых популярных вида тюнинга
Обновлено в 03:56
Футбол
Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии
Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Зеленский заявил, что новый созыв Рады займется законом об импичменте
В повестку дня Верховной рады нового созыва будет включено рассмотрение закона об импичменте президента, сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2»
Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Мечтаю о сыне от английского композитора»
Со стороны мужчин тоже хочу донора — пока мечтаю о Уэббере, английском композиторе. Мадонна мечтала заполучить его клетки, он отказал.
Обновлено в 06:00
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Игры
Assassin’s Creed Odyssey и Rainbow Six Siege помогли превысить прогноз прибыли Ubisoft за первый квартал 2019–2020 года
Отличилась и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (поступила в продажу 1 декабря 2015 года), которая в первом квартале 2019–2020 финансового года лучше привлекала игроков, чем в аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 10:20
Общество
Циклон Данас пришел на юг Приморья
Обновлено в 06:52
Игры
Gearbox показала отвергнутые обложки игры Borderlands 3
Представители студии Gearbox показали разные обложки Borderlands 3, которые отклонили по разным причинам.
Обновлено в 13:03
Общество
Аномальная жара угрожает 21 департаменту Франции
Обновлено в 11:11
Футбол
«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»
В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Супруга Константина Хабенского впервые показала их младшую дочь
Супруга 47-летнего режиссера Константина Хабенского, актриса Ольга Литвинова, поделилась сегодня снимком младшей дочери.
Обновлено в 11:56
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Футбол
Пайет поцеловал напарника перед матчем и забил гол
Пайет выступает за «Марсель» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник забил 6 голов в 38 встречах.
Обновлено в 16:26
Политика
Назначен новый руководитель администрации главы и правительства Якутии
Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.
Обновлено в 20:11
Общество
В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов
С 19 августа пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Обновлено в 17:08
Авто
Украинскую «Таврию» продавали за границей под брендом Lada
Обновлено в 12:00
Политика
«Сенсации не произошло»: Избирком Забайкалья осадил жалобщика
Председатель забайкальской Избирательной комиссии Светлана Судакова 20 июля собрала брифинг, на котором озвучила позицию ведомства по поводу жалобы, поданной Александром Ждановым.
Обновлено вчера в 08:17