Политика
Названы кандидаты на пост премьера УкраиныГазета.Ru вчера в 16:35
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости". Среди них оказались топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:08, Вашингтон
Происшествия
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы
Обновлено вчера в 05:00
Экономика
Мигранты не помогут: Россия теряет рабочие руки
Рабочих рук в России становится все меньше.
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено вчера в 23:10
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Зеленский продемонстрировал состояние крейсера «Украина»
На YouTube-канале «ЗЕ!Президент» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеоролик с ракетным крейсером «Украина», который находится в плачевном состоянии.
Обновлено вчера в 10:06
Авто
Ferrari расширит свою модельную линейку
Ferrari расширит свою линейку продуктов за счет диверсификации типов моделей, которые она предлагает.
Обновлено в 00:21
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт
Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Технологии
«Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска»
Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.
Обновлено вчера в 17:02
Наука
Назван простой способ хорошо выспаться
Обновлено вчера в 09:27
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено в 00:19
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено вчера в 09:07
Кино
Фильм «Король лев» стал лидером российского проката в выходные
ИА «Ореанда-Новости» По данным портала kinobusiness.com анимационная картина «Король лев» за 4 дня собрала в российском прокате 1 миллиард 58,5 миллиона рублей, заняв верхнюю строчку.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Танкерная «война». Лондон достал даже США и НАТО
Повезло же Тегерану в прошедшую пятницу, 19 июля, когда Корпус стражей Исламской революции задержал — за нарушение сразу нескольких пунктов международного морского права — нефтяной танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk (среди 23 членов экипажа оказалось даже трое россиян).
Обновлено в 01:00
Общество
Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России
Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
В Хабаровском крае перевернулся катамаран с детьми
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Зенит» обыграл «Сочи» во втором туре РПЛ
Петербургский "Зенит" обыграл "Сочи" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:34
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено 20 июля в 11:12
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Дым от красноярских пожаров задержится в Кузбассе до конца недели
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25