Происшествия
Названы имена погибших в Баренцевом море Героев РоссииREGNUM 03:31
Герои России Денис Долонский и Николай Филин погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Имена погибших указал Telegram-канал Baza.
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с чего всё началось
По информации издания «Baza» при пожаре на борту глубоководной атомной станции «Лошарик» погиб командир подлодки, капитан 1-го ранга, Герой России Денис Долонский.Регион 29вчера в 14:08
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Известный косметолог и дерматолог Марта Орлова раскрыла секрет прекрасной формы Примадонны отечественной сцены Аллы Пугачевой.
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Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы
Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы. Сделал это Валерий Анямов, являющийся представителем народов манси.
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Политика
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Происшествия
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Обновлено вчера в 10:13
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Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
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Лещенко прокомментировал инцидент с выездом авто Пугачевой на перрон
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