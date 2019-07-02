с чего всё началось

Герои России Денис Долонский и Николай Филин погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Имена погибших указал Telegram-канал Baza.

Происшествия В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи рассталась с молодым бойфрендом Актриса Моника Беллуччи порвала со своим молодым любовником: как сообщает издание "КП", звезда кинематографа рассталась с 36-летним художником Николя Лефевром после двух лет отношений.

Политика Канада не хочет впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами Власти Канады сообщили, что в скором времени намерены запретить въезд на территорию своей страны жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами, об этом на пресс-конференции заявила глава МИДа страны Христя Фриланд.

Происшествия Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

Общество В Москве объявили желтый уровень опасности из-за дождя На 3 и 4 июля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и дождей.

Происшествия Жителей поселка в Красноярском крае эвакуировали из-за паводка Более 50 жителей поселка Покатаево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса, сообщает региональное управление МЧС.

Экономика Сбербанк сменил куратора своей экосистемы Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

Общество Названы города России с самым высоким ростом зарплат В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).

Шоу-бизнес Косметолог объяснила, как Пугачевой удается выглядеть на 20 лет моложе Известный косметолог и дерматолог Марта Орлова раскрыла секрет прекрасной формы Примадонны отечественной сцены Аллы Пугачевой.

Происшествия Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы. Сделал это Валерий Анямов, являющийся представителем народов манси.

Политика Вершинин: формирование конституционного комитета Сирии близко к завершению Формирование конституционного комитета Сирии близко к завершению, осталось согласовать последние детали, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Финансы Рубль падает к доллару и евро во вторник В свою очередь, евро во вторник на открытии стал дороже на 23 копейки по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,29 рубля.

Политика Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.

Происшествия Российскую семью посадили за двойное убийство приемных детей В кемеровском городе Мыски суд приговорил 43-летнего Евгения Крайнова и его 42-летнюю супругу Елену к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно за убийство двух приемных детей.

Происшествия Кокорин отправился на реабилитацию Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.

Здоровье В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.

Политика ЦИК Украины может пересмотреть регистрацию Клюева и Шария Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины может пересмотреть свое решение о регистрации экс-главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах Верховной рады.

Армия и оружие На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".

Политика Зеленский объявил «большую приватизацию» на Украине В ходе встречи Зеленский рассказал Мюллеру о подготовке «большой приватизации» на Украине.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Политика В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка» В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.

Происшествия Рэпер ASAP Rocky напал на прохожих на улице Стокгольма Американский рэпер ASAP Rocky со своими друзьями напал на прохожих в Стокгольме, куда приехал для выступления на хип-хоп фестивале.