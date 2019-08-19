Культура
Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»RuNews24.ru 05:56
Представители «Первого канала» 19 августа текущего года назвали имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+». Так, ими стали - певицы Пелагея и Валерия, а также исполнители Михаил Боярский и Лев Лещенко.
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Люди, которые приходят сюда, для участия в этом проекте — у них за спиной целая жизнь, и то что они приходят рассказать о том, что их волнует, о своих переживаниях, о своей жизни и выразить это все в таком коротком формате песни, причем звучащей всего две минуты — это достойно всяческого уважения.
— Юрий Аксюта, российский продюсерRuposters.ru 03:48
с чего всё началось
Стало известно, что состав судей поменяется: вместо Леонида Агутина и Валерия Меладзе пригласили народного артиста Михаила Боярского и певицу Валерию, а вот Пелагея и Лев Лещенко останутся в шоу.Народные новости04:02
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Михаил Боярский рассказал, как попал в наставники "Голос. 60+" и чего ждет от шоу
Народные новости04:02
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
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