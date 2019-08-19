Стало известно, что состав судей поменяется: вместо Леонида Агутина и Валерия Меладзе пригласили народного артиста Михаила Боярского и певицу Валерию, а вот Пелагея и Лев Лещенко останутся в шоу.

с чего всё началось

Люди, которые приходят сюда, для участия в этом проекте — у них за спиной целая жизнь, и то что они приходят рассказать о том, что их волнует, о своих переживаниях, о своей жизни и выразить это все в таком коротком формате песни, причем звучащей всего две минуты — это достойно всяческого уважения.

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