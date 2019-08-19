Культура
Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»REGNUM 04:09
Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
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с чего всё началось
Стало известно, что состав судей поменяется: вместо Леонида Агутина и Валерия Меладзе пригласили народного артиста Михаила Боярского и певицу Валерию, а вот Пелагея и Лев Лещенко останутся в шоу.Народные новости04:02
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Михаил Боярский рассказал, как попал в наставники "Голос. 60+" и чего ждет от шоу
Народные новости04:02
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:30, Ашберн
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