Стало известно, что состав судей поменяется: вместо Леонида Агутина и Валерия Меладзе пригласили народного артиста Михаила Боярского и певицу Валерию, а вот Пелагея и Лев Лещенко останутся в шоу.

с чего всё началось

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