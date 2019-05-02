Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые людиРоссийская газета 06:57
Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ обнародовали результаты масштабного исследования удовлетворенности российских граждан своей жизнью. Отчет об исследовании имеется в распоряжении "РГ". Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек.
Читать в источнике
Оценить107
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:07, Ашберн
Политика
У России и Украины из общего осталась только граница, заявил Зеленский
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Здоровье
Назван спасающий от ожирения продукт
Японские ученые нашли связь между употреблением риса и снижением риска ожирения, передает RT.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали при стрельбе из помпового ружья
В Москве четыре человека пострадали при стрельбе на Солнечной улице.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Подростка задержали в Одессе за советскую символику на футболке
Полиция Одессы задержала 15-летнюю девушку, которая пришла на митинг в футболке с советской символикой.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Культура
Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе
Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.
Обновлено в 06:05
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед «Евровидением»
Российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении-2019", объяснил, зачем сдал кровь перед шоу.
Обновлено в 08:44
Футбол
Бакайоко объяснил причину опоздания на тренировку «Милана»
Полузащитник «Милана» Тимуе Бакайоко объяснил, почему опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Алсу сделает заявление по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставку
Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.
Обновлено в 07:06
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Спортсменка Валерия Барченко перечислила продукты, отказ от которых поможет женщинам сохранить стройность и молодой вид, пишет Медикфорум.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Кировской области загорелись пять домов
В деревне Кульма Кировской области загорелись пять частных домов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 09:04
Политика
Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка
ВСУ ранним утром нанесли минометный удар по окраинам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Девять человек пострадали при столкновении машин в Калужской области
Девять человек, среди которых шестеро детей, пострадали в ДТП в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ГИБДД России.
Обновлено в 07:23
Кино
Главные премьеры недели по версии «Газеты.Ru»
Рекордный старт заключительной части "Мстителей", за три дня собравшей 1 млрд рублей, и повторный выход "Жертвоприношения" Тарковского - "Газета.Ru" рассказывает о самых интересных премьерах недели в отечественном прокате.
Обновлено в 05:30
Культура
Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту
На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
США собираются до конца года испытать прототипы гиперзвукового оружия
В Соединенных Штатах до конца текущего года будут протестированы прототипы двух гиперзвуковых комплексов, предназначенных для использования в военных целях.
Обновлено в 04:15
Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Общество
В Татарстане объявили штормовое предупреждение по ветру
В Татарстане в четверг 2 мая объявили штормовое предупреждение по ветру — в ближайшие 1 − 3 часа ожидается очень сильный южный ветер порывами 20 − 25 м / с. Предупреждение распространяется на 2 мая и ночь пятницы 3 мая, сообщает МЧС Татарстана.
Обновлено в 04:51
Футбол
Барселона — Ливерпуль 3:0
Обновлено вчера в 16:52