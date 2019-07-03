Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплатRT на русском 00:20

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Авито».
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Названы города с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале 2019 года были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а наибольший рост заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в Барнауле, сообщили РИА Новости в сервисе объявлений "Авито".
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