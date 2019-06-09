Наука

Названы главные угрозы жизни человечестваРИА Новости 05:56

Авторы выделили четыре главных угрозы – эпидемии, ядерная война, природные катастрофы, а также падение астероида на Землю.
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Эксперты оценили разные варианты уничтожения человечества

РБК03:00

Раскрыты главные угрозы жизни человечества

Газета.Ru07:16

Эксперты составили список катастроф, способных уничтожить человечество

Актуальные Новости04:45

Названы четыре сценария уничтожения человечества

URA.Ru05:20

Названы главные угрозы жизни человечества

РИА Новости05:56

Эксперты назвали четыре варианта гибели человечества

РЕН ТВ04:15

Названы главные угрозы для человечества

Российская газета08:20
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Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

Обновлено в 05:24
Политика

Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду

Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 05:52
Политика

В Кишиневе завершился митинг Демпартии против Додона

"Наш мирный митинг завершился, кому пора домой - прошу спокойно разойтись", - заявил лидер Владимир Плахотнюк.
Обновлено в 07:45
Кино

Стартовали съемки нового сезона сериала «Мажор»

Обновлено вчера в 12:55
Общество

С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек

С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 06:06
Здоровье

Медики назвали необычные причины диареи

Медики назвали ряд необычных причин, по которым может развиваться диарея. К ним относятся некоторые продукты, определенные болезни и стресс.
Обновлено вчера в 12:12
Авто

АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором

Любой автомобиль в процессе своего жизненного цикла претерпевает серию изменений, в том числе рестайлинг.
Обновлено вчера в 04:32
Спорт

IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Обновлено в 07:55
Политика

Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского в ходе съезда в Киеве представила своих первых 20 кандидатов на предстоящих досрочных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 08:07
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу

Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Футбол

В Мексике проявляют интерес к Дзагоеву

Мексиканский клуб «Тигрес» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, сообщает El Universal.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 08:42
Технологии

Искусственный интеллект оказался предвзят к бедным людям

Оказалось, что искусственный интеллект на 10-20% лучше распознаёт предметы на фотографиях, сделанных в домах богатых людей из Северной Америки и Европы.
Обновлено в 08:11
Здоровье

Врачи спасли девушку, получившую ожоги, как у Бари Алибасова

Сложную операцию по восстановлению гортани и пищевода 24-летней пациентке, которая получила такие же повреждения, как Бари Алибасов, провели на днях врачи Российского научного центра хирургии им. Б.В.Петровского в Москве.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Иран представил новую систему ПВО своего производства

Обновлено в 08:45
Наука

В ФБР рассекретили досье на снежного человека

Обновлено 06 июня в 14:59
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Происшествия

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах

Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году составил 7,58 млн рублей, это следует из его декларации, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Бари Алибасова подозревают в попытке суицида

Обновлено в 07:00
Происшествия

Опубликовано видео с борта самолета, экстренно вернувшегося в Пулково

В Сети появились видеозаписи из салона пассажирского самолета, экстренно вернувшегося в аэропорт Пулково.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала его наркоманом

Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта

Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
Обновлено в 03:12
Политика

Додон пригласил иностранных посредников для урегулирования политического кризиса

Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в парламенте, что обратился к международным партнерам, чтобы они сформировали группу, приехали и выступили посредниками для процесса мирной передачи власти.
Обновлено в 08:18
Единоборства

Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.
Обновлено в 00:50
Общество

В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем

Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя, мавзолей и телебашню

Обновлено в 05:25
Футбол

В Украинскую премьер-лигу вышел клуб из села с населением 1600 человек

Население Ковалёвки составляет 1600 человек. Ранее News.ru писал, что сборная России одержала самую крупную победу в своей истории.
Обновлено в 07:15
Политика

Явка на президентских выборах в Казахстане превысила 65%

Всего в голосовании участвуют почти 12 млн избирателей. Ранее действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах.
Обновлено в 06:33
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