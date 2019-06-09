Наука
Названы главные угрозы жизни человечестваРИА Новости 05:56
Авторы выделили четыре главных угрозы – эпидемии, ядерная война, природные катастрофы, а также падение астероида на Землю.
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Политика
Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 05:52
Политика
В Кишиневе завершился митинг Демпартии против Додона
"Наш мирный митинг завершился, кому пора домой - прошу спокойно разойтись", - заявил лидер Владимир Плахотнюк.
Обновлено в 07:45
Кино
Стартовали съемки нового сезона сериала «Мажор»
Обновлено вчера в 12:55
Общество
С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек
С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 06:06
Здоровье
Медики назвали необычные причины диареи
Медики назвали ряд необычных причин, по которым может развиваться диарея. К ним относятся некоторые продукты, определенные болезни и стресс.
Обновлено вчера в 12:12
Авто
АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором
Любой автомобиль в процессе своего жизненного цикла претерпевает серию изменений, в том числе рестайлинг.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского в ходе съезда в Киеве представила своих первых 20 кандидатов на предстоящих досрочных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 08:07
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Футбол
В Мексике проявляют интерес к Дзагоеву
Мексиканский клуб «Тигрес» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, сообщает El Universal.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 08:42
Технологии
Искусственный интеллект оказался предвзят к бедным людям
Оказалось, что искусственный интеллект на 10-20% лучше распознаёт предметы на фотографиях, сделанных в домах богатых людей из Северной Америки и Европы.
Обновлено в 08:11
Здоровье
Врачи спасли девушку, получившую ожоги, как у Бари Алибасова
Сложную операцию по восстановлению гортани и пищевода 24-летней пациентке, которая получила такие же повреждения, как Бари Алибасов, провели на днях врачи Российского научного центра хирургии им. Б.В.Петровского в Москве.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Иран представил новую систему ПВО своего производства
Обновлено в 08:45
Наука
В ФБР рассекретили досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 14:59
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году составил 7,58 млн рублей, это следует из его декларации, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Бари Алибасова подозревают в попытке суицида
Обновлено в 07:00
Происшествия
Опубликовано видео с борта самолета, экстренно вернувшегося в Пулково
В Сети появились видеозаписи из салона пассажирского самолета, экстренно вернувшегося в аэропорт Пулково.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта
Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
Обновлено в 03:12
Политика
Додон пригласил иностранных посредников для урегулирования политического кризиса
Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в парламенте, что обратился к международным партнерам, чтобы они сформировали группу, приехали и выступили посредниками для процесса мирной передачи власти.
Обновлено в 08:18
Единоборства
Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.
Обновлено в 00:50
Общество
В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем
Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.
Обновлено в 01:00
Футбол
В Украинскую премьер-лигу вышел клуб из села с населением 1600 человек
Население Ковалёвки составляет 1600 человек. Ранее News.ru писал, что сборная России одержала самую крупную победу в своей истории.
Обновлено в 07:15
Политика
Явка на президентских выборах в Казахстане превысила 65%
Всего в голосовании участвуют почти 12 млн избирателей. Ранее действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах.
Обновлено в 06:33