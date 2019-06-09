Наука
Названы главные угрозы для человечестваРоссийская газета 08:20
Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании. Об этом сообщает ресурс How Will The World End.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что последний случай с отравлением средством для прочистки труб «Крот» был не единственным.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Общество
Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша четырехэтажного здания
Кровля четырехэтажного здания загорелась в Ростове-на-Дону, площадь возгорания достигает 300 кв. м, сообщили журналистам в воскресенье в региональном главке МЧС.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Авто
Иномарки советских знаменитостей, о которых простые граждане могли только мечтать
Обновлено в 06:30
Общество
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Спорт
Российские волейболисты разгромили Италию в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу выиграла у Италии в матче группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 11:53
Путешествия
Петербург стал лучшим городом для путешествий с друзьями
Обновлено в 02:24
Футбол
Швейцария — Англия 0:0 (5:6 по пенальти)
Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Обновлено в 11:51
Политика
В Казахстане завершилось голосование на выборах президента
Голосование на президентских выборах в Казахстане завершилось.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Лайф публикует видео «потопа» в аэропорту Шереметьево
Обновлено в 11:14
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти брата
Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Пиар-директор прокомментировал сообщения о белой горячке у Алибасова
"Бари Каримович еще спит", - ответил Горжанкин, имея ввиду, что Алибасов все еще находится в медикаментозном сне, в который его ввели врачи.
Обновлено в 10:54
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
Обновлено в 10:00
Политика
Евросоюз признал новое правительство Молдовы во главе с Майей Санду
Европейский союз приветствует решения, принятые вчера парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.
Обновлено в 11:01
Технологии
В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю
Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки
Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области Украины 9 июня будут отключены от водоснабжения в связи с загрязнением химикатами реки Рось.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Политика
Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что его партия "Слуга народа" сможет установить новую систему власти в государстве, "нокаутировав" старую.
Обновлено в 08:07
Футбол
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Единоборства
Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган оформили развод
Собак заплатила за развод пошлину в 650 рублей. Пара официально поженилась в 2013 году, Собчак и Виторган воспитывают сына Платона.
Обновлено вчера в 21:03