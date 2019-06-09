Наука
Названы четыре главные угрозы человечествуТелеканал 360° 09:30
Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества. По мнению авторов проекта, их всего четыре.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова бил беременную жену
В студии программы НТВ «Звезды сошлись» появилась законная супруга Бари Алибасова — младшего.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Общество
Дело Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» подозревают в распространении наркотиков. Его коллеги говорят, что дело сфабриковано из-за его профессиональной деятельности
В ГУВД Москвы отрицают данные об избиении журналиста. 7 июня около 4:00 о задержании стало известно коллегам Голунова.
Обновлено вчера в 13:40
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Новороссийске загорелось здание морского университета
Обновлено в 14:20
Политика
Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 13:11
Футбол
Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков
Американская модель и актриса, выбежавшая в купальнике на финале Лиги чемпионов, Кинси Волански рассказала об общественной реакции к ее выходке, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:22
Общество
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Обновлено в 11:00
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Обновлено в 14:18
Общество
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Спорт
Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Обновлено в 13:26
Футбол
На турнире в Греции игроки «Бешикташа» U16 сняли проституток в отель
В ночь перед дебютной игрой футболисты «Бешикташа» сняли проституток прямо в отель, где базировалась их команда.
Обновлено в 10:39
Культура
Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля
Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".
Обновлено в 14:51
Наука
К 2080 году глобальное потепление заставит жителей России и других стран переехать в Сибирь
По мнению экспертов, людям придется переехать в Сибирь и другие малообитаемые места далеко на Севере, и сделать эту территорию полностью заселенной.
Обновлено в 06:00
Музыка
Стас Барецкий пообещал возглавить «Ленинград» после Шнурова
Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов стать новым фронтменом группы «Ленинград» и заменить Сергея Шнурова, который ранее объявил о роспуске коллектива.
Обновлено в 11:49
Общество
В Москве зафиксирован температурный рекорд 1999 года
Температура воздуха на столичной метеостанции ВДНХ достигла +31 °С. В последний раз такая жаркая погода 9 июня была зафиксирована в 1999 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Обновлено в 11:36
Технологии
Искусственный интеллект оказался предвзят к бедным людям
Оказалось, что искусственный интеллект на 10-20% лучше распознаёт предметы на фотографиях, сделанных в домах богатых людей из Северной Америки и Европы.
Обновлено в 08:11
Политика
Явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%
В ЦИК Казахстана сообщили, что на 22:00 явка на выборах президент Казахстана составила 77,4%.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
Обновлено в 08:21