Наука

Названы четыре главные угрозы человечествуТелеканал 360° 09:30

Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества. По мнению авторов проекта, их всего четыре.
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Эксперты оценили разные варианты уничтожения человечества

РБК03:00

Эксперты составили список катастроф, способных уничтожить человечество

Актуальные Новости04:45

Названы главные угрозы жизни человечества

РИА Новости05:56

Названы четыре сценария уничтожения человечества

URA.Ru05:20

Эксперты назвали главные угрозы человечеству

RT на русском11:03

Составлен список из четырех главных угроз человечеству

Газета.Ru11:16

Как умрет мир: названы главные угрозы человечеству

РЕН ТВ11:25
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
Происшествия

После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек

Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова бил беременную жену

В студии программы НТВ «Звезды сошлись» появилась законная супруга Бари Алибасова — младшего.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Общество

Дело Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» подозревают в распространении наркотиков. Его коллеги говорят, что дело сфабриковано из-за его профессиональной деятельности

В ГУВД Москвы отрицают данные об избиении журналиста. 7 июня около 4:00 о задержании стало известно коллегам Голунова.
Обновлено вчера в 13:40
Гаджеты

В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam

Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Происшествия

В Новороссийске загорелось здание морского университета

Обновлено в 14:20
Политика

Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 13:11
Футбол

Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков

Американская модель и актриса, выбежавшая в купальнике на финале Лиги чемпионов, Кинси Волански рассказала об общественной реакции к ее выходке, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:22
Общество

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Обновлено в 11:00
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено в 14:18
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Спорт

Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Обновлено в 13:26
Футбол

На турнире в Греции игроки «Бешикташа» U16 сняли проституток в отель

В ночь перед дебютной игрой футболисты «Бешикташа» сняли проституток прямо в отель, где базировалась их команда.
Обновлено в 10:39
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Общество

Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля

Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".
Обновлено в 14:51
Наука

К 2080 году глобальное потепление заставит жителей России и других стран переехать в Сибирь

По мнению экспертов, людям придется переехать в Сибирь и другие малообитаемые места далеко на Севере, и сделать эту территорию полностью заселенной.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Музыка

Стас Барецкий пообещал возглавить «Ленинград» после Шнурова

Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов стать новым фронтменом группы «Ленинград» и заменить Сергея Шнурова, который ранее объявил о роспуске коллектива.
Обновлено в 11:49
Общество

В Москве зафиксирован температурный рекорд 1999 года

Температура воздуха на столичной метеостанции ВДНХ достигла +31 °С. В последний раз такая жаркая погода 9 июня была зафиксирована в 1999 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Обновлено в 11:36
Технологии

Искусственный интеллект оказался предвзят к бедным людям

Оказалось, что искусственный интеллект на 10-20% лучше распознаёт предметы на фотографиях, сделанных в домах богатых людей из Северной Америки и Европы.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Сообщения о минировании мавзолея в Москве оказались ложными

Обновлено в 08:05
Теннис

Эксперт: Надаль в финале Roland Garros переиграл Тима по всем статьям

Обновлено в 14:16
Политика

Явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%

В ЦИК Казахстана сообщили, что на 22:00 явка на выборах президент Казахстана составила 77,4%.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Политика

Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

Обновлено в 08:21
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