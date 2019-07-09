Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.

с чего всё началось

Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.

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