Экономика
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиянРИА Новости вчера в 05:20
Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известия08 июля в 17:02
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Политика
СМИ узнали реакцию матери Габунии на скандал с матом в адрес Путина
Член Союза грузин России Игорь Гвритишвили рассказал изданию «Московский комсомолец» о том, как заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе отреагировала на заявление своего сына — журналиста Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире телеканала «Рустави 2» президента России Владимира Путина и его покойных родителей.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие
Разработчик рассказал о новом российском авианосце
«Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов.
Обновлено в 02:44
Политика
Посол России призвал США поддержать борьбу с героизацией нацизма
Соединенные Штаты должны пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции Организации Объединенных Наций о борьбе с героизацией нацизма, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своей статье «Историю нельзя переписывать — её нужно читать» для журнала The National Interest.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Количество сотрудников ФСБ в деле о разбое возросло до 15
До 15 увеличилось число сотрудников ФСБ, которых подозревают в разбое. Об этом сообщили информированные источники.
Обновлено вчера в 09:13
Музыка
Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Общество
На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
В Охотском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления участка дороги, ведущей к аэропорту Охотска.
Обновлено вчера в 22:04
Здоровье
В Приморье стало больше разрешенных для купания пляжей
Список разрешенных для купания пляжей в Приморье пополнился еще 23 местами отдыха у воды, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 02:30
Происшествия
На тренера Макгрегора напали в ночном клубе
Американский боец смешанного стиля (MMA), тренер ирландца Конора Макгрегора по борьбе Диллон Дэнис стал участником драки в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
Обновлено вчера в 13:25
Общество
Названы марки опасных вареников
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование вареников с картофелем и грибами популярных торговых марок.
Обновлено в 02:14
Здоровье
В тюменском пруду Утином обнаружили паразитов
В пруду Утином обнаружены жизнеспособные яйца гельминтов, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Обновлено вчера в 10:06
Недвижимость
Дешевого жилья в Екатеринбурге стало меньше с начала года на 4%
Доступного жилья для населения в Екатеринбурге стало гораздо меньше, составлен рейтинг районов, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:18
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похудения
Обновлено в 00:55
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Здоровье
В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами спасатели назвали головокружение и рвоту, а также покраснение места укуса.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Лагерь в Приморье временно закрыли из-за массового отравления детей
Летний лагерь в Лазовском районе Приморского края временно закрыли после отравления отдыхавших в нем детей.
Обновлено вчера в 22:45
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге
Речь идет о трех имущественных комплексах в Москве - территории бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов (39 500 кв. м) и двух бывших автобазах Минкультуры (8600 кв. м и 13 200 кв. м), а также о территории бывшей киностудии «Леннаучфильм» в Санкт-Петербурге (19 500 кв. м), пионерском лагере «Буревестник» в Серпуховском районе Подмосковья (65 000 кв. м).
Обновлено в 03:01
Технологии
Ростех заменит стекла в транспорте на прозрачные дисплеи
Обновлено в 01:07
Политика
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено вчера в 18:36
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено 08 июля в 04:44
Наука
Таяние ледника Туэйтса в Антарктиде повысит уровень моря на полметра
В последние шесть лет таяние пяти крупнейших ледников Антарктиды ускорилось в два раза, выяснили американские ученые.
Обновлено вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00