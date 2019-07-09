Экономика

Названы главные способы хищения денег со счетов россиян9111.ru 04:42

Самый распространенный способ хищения денежных средств со счетов россиян – социальная инженерия, которая связана с низким уровнем киберграмотности и неосторожностью граждан. Простым языком – россияне лишаются денег из-за своей беспечности.
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с чего всё началось

Ну и гаджеты: россияне стали самой легкой добычей для кибермошенников

Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.
Известиявчера в 17:02

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Вот так мошенники крадут 80% денег

Deita.ru10:15

Эксперты назвали способы кражи денег с банковских счетов россиян

News.ruвчера в 19:20

Эксперт рассказал о способах кражи денег с банковских счетов россиян

РЕН ТВ03:32

Центробанк озвучил основные способы кражи денег со счетов россиян

URA.Ruвчера в 21:47

Названы главные способы похищения денег со счетов россиян

Lenta.ruвчера в 22:18

Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян

РИА Новости05:20

Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян

Известиявчера в 17:37
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Политика

Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 18:59
Происшествия

Почти 70 детей попали в больницу из оздоровительного лагеря в Приморье

Обновлено в 11:57
Политика

Украинским морякам предъявили окончательные обвинения

Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Культура

Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью

Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено в 13:58
Футбол

В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Политика

Грузинские депутаты‐оппозиционеры посетят Москву

Депутаты оппозиционной фракции грузинского парламента «Альянс патриотов» заявили о своем намерении посетить Москву, чтобы «принести добро» своей стране.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие

Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено в 18:20
Происшествия

В Ульяновске загорелось здание правительства

В Ульяновске возник пожар в здании правительства региона. Возгорание началось в чердачном помещении, затем огонь вырвался на крышу.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Политика

Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями

Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии.
Обновлено в 15:43
Происшествия

В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины

Обновлено в 18:03
Футбол

Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементы

Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.
Обновлено в 15:53
Футбол

«Селтик» обыграл «Сараево» в матче первого квалификационного раунда ЛЧ

Футболисты шотландского "Селтика" победили "Сараево" из Боснии и Герцеговины в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:01
Происшествия

Саакашвили сломал руку жительнице Одессы

Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили ударил пожилую одесситку в ходе потасовки возле здания суда, в результате чего женщина получила перелом руки.
Обновлено в 14:12
Авто

Hyundai готовит загадочную модель

Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).
Обновлено в 04:33
Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Политика

Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Политика

СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда

Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Происшествия

В московском метро девушка упала под поезд, спасая смартфон

Пассажирка московского метро упала под поезд, пытаясь достать свой упавший телефон.
Обновлено в 16:39
Общество

Сильнейшие грозовые дожди начнутся в Приморье

Обновлено в 18:32
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Космос

Конец света 12 июля: конспирологов вновь испугала Нибиру

Неназванные «специалисты», на которые ссылаются dni.ru и другие средства массовой информации, утверждают, что Нибиру находится в центре Земли, а 12 июля «вылупится», тем самым уничтожив человечество и превратив Землю в « небесное тело, игнорирующее небесную механику».
Обновлено в 06:00
Здоровье

В Рязани нейрохирурги провели сложную операцию на мозге

Повреждённая артерия находится в сложнейшем для хирургического доступа отделе головного мозга: он имеет ограниченное пространство и содержит жизненно важные структуры, такие как ствол мозга и черепно-мозговые нервы.
Обновлено в 02:30
Политика

Лавров встретился с главой МИД Финляндии

По сообщению МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы взаимодействия по линии Россия-Евросоюз с учетом председательства Финляндии в Совете ЕС во второй половине 2019 года, обменялись мнениями по повестке дня ОБСЕ, проблематике Совета Европы, ситуации на Украине.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Суд оставил под арестом фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля

Басманный суд Москвы во вторник, 9 июля, продлил до 13 октября срок содержания под стражей директору финансового департамента инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, сообщает News.ru.
Обновлено в 14:59
Здоровье

СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье

Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 09:37
Происшествия

На стройке в игорной зоне Приморья обрушилась бетонная плита

Якобы обрушилась опалубка под бетонную плиту, размером 15 х 15 метров. Почему - это предстоит выяснить независимым экспертам.
Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес

СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман

Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес

Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже

Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено в 11:59
Общество

Роструд объяснил, когда работнику могут отказать в отпуске

Есть исключительные ситуации, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске.
Обновлено в 06:22
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