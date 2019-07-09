Экономика
Названы главные способы хищения денег со счетов россиян9111.ru 04:42
Самый распространенный способ хищения денежных средств со счетов россиян – социальная инженерия, которая связана с низким уровнем киберграмотности и неосторожностью граждан. Простым языком – россияне лишаются денег из-за своей беспечности.
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известиявчера в 17:02
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Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
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Депутаты оппозиционной фракции грузинского парламента «Альянс патриотов» заявили о своем намерении посетить Москву, чтобы «принести добро» своей стране.
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Обновлено в 15:11
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Политика
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Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии.
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Обновлено в 18:03
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Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.
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«Селтик» обыграл «Сараево» в матче первого квалификационного раунда ЛЧ
Футболисты шотландского "Селтика" победили "Сараево" из Боснии и Герцеговины в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Происшествия
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Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили ударил пожилую одесситку в ходе потасовки возле здания суда, в результате чего женщина получила перелом руки.
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Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
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Политика
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Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Происшествия
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Пассажирка московского метро упала под поезд, пытаясь достать свой упавший телефон.
Обновлено в 16:39
Общество
Сильнейшие грозовые дожди начнутся в Приморье
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Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
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Конец света 12 июля: конспирологов вновь испугала Нибиру
Неназванные «специалисты», на которые ссылаются dni.ru и другие средства массовой информации, утверждают, что Нибиру находится в центре Земли, а 12 июля «вылупится», тем самым уничтожив человечество и превратив Землю в « небесное тело, игнорирующее небесную механику».
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В Рязани нейрохирурги провели сложную операцию на мозге
Повреждённая артерия находится в сложнейшем для хирургического доступа отделе головного мозга: он имеет ограниченное пространство и содержит жизненно важные структуры, такие как ствол мозга и черепно-мозговые нервы.
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Лавров встретился с главой МИД Финляндии
По сообщению МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы взаимодействия по линии Россия-Евросоюз с учетом председательства Финляндии в Совете ЕС во второй половине 2019 года, обменялись мнениями по повестке дня ОБСЕ, проблематике Совета Европы, ситуации на Украине.
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Суд оставил под арестом фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля
Басманный суд Москвы во вторник, 9 июля, продлил до 13 октября срок содержания под стражей директору финансового департамента инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, сообщает News.ru.
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СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье
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На стройке в игорной зоне Приморья обрушилась бетонная плита
Якобы обрушилась опалубка под бетонную плиту, размером 15 х 15 метров. Почему - это предстоит выяснить независимым экспертам.
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Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже
Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
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Роструд объяснил, когда работнику могут отказать в отпуске
Есть исключительные ситуации, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске.
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