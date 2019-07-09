Экономика

Названы главные способы кражи денег с карт россиянГазета.Ru 06:03

По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
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с чего всё началось

Ну и гаджеты: россияне стали самой легкой добычей для кибермошенников

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Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян

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Центробанк озвучил основные способы кражи денег со счетов россиян

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Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян

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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
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