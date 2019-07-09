Экономика
Названы главные способы кражи денег с карт россиянГазета.Ru 06:03
По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
Общество
Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга
В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.
Обновлено в 05:37
Футбол
Президент РПЛ объяснил законность трансфера Сутормина в «Зенит»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил юридические моменты перехода полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».
Обновлено в 07:03
Политика
Президент Грузии обратилась к властям России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге призвала власти России не поддаваться на провокации грузинских радикалов, сообщает «Грузия.информ».
Обновлено в 08:09
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 03:37
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Футбол
Российские волейболистки вышли в полуфинал Универсиады
Женская сборная России по волейболу победила команду Чехии в четвертьфинале турнира на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.
Обновлено в 07:33
Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Игры
Valve подарила 5 тысяч игр участникам летней распродажи Steam
Летняя распродажа Steam продлится еще несколько часов — заканчивается аттракцион невиданной щедрости только в 20:00 по Москве.
Обновлено в 06:55
Наука
Разработана система полностью автоматической посадки для самолётов
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В офис «Красного и Белого» опять пришли с обысками
В головном офисе алкогольной сети "Красное и Белое" проходят обыски.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей
Обновлено в 07:27
Технологии
Сервис знакомств запускают «МегаФон» и Tinder
В партнерстве с Tinder сервис знакомств начинает развивать «МегаФон».
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Москве во время операции в частной клинике умерла пациентка
"По данным следствия, 8 июля в одной из частных клиник в центре Москвы во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения", - сказала Иванова.
Обновлено в 06:48
Авто
Внедорожник Jeep Wrangler получит исполнение Black & Tan Edition
В интерьере Jeep Wrangler Black & Tan Edition появится новая тканевая отделка в коричневых тонах, а также 7-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Uconnect, двухзонный климат-контроль и спутниковое радио, сообщает издание 32cars.ru.
Обновлено в 00:28
Общество
В бургерах McDonald’s и KFC обнаружили антибиотики
Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 04:28
Политика
Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии
Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Крупнейший европейский океанариум горел в Испании
Обновлено в 07:30
Общество
Июль в РФ будет холоднее июня, но август прогнозируют теплый
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.
Обновлено в 06:42
Футбол
Китайский клуб предложил хавбеку «Реала» Бэйлу 1,3 млн евро в неделю
По данным источника, неназванный клуб из китайской Суперлиги предложил хавбеку 1,3 миллиона евро в неделю.
Обновлено в 06:08
Экономика
Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет
Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 07:32
Политика
Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Наука
Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Технологии
Мобильное приложение ЦБ теперь может определять поддельные купюры
Новая версия мобильного приложения «Банкноты Банка России» может определить наличие некоторых защитных признаков на банкнотах 1 000 и 5 000 рублей последней модификации (2010 года) и банкноте 2 000 рублей.
Обновлено в 07:24
Экономика
В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41