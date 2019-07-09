Экономика
Названы главные способы кражи денег с карт россиянГазета.Ru 06:03
По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известиявчера в 17:02
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