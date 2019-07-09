Экономика

Названы главные способы кражи денег с карт россиянГазета.Ru 06:03

По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
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Названы главные способы кражи денег с карт россиян

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