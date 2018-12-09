Чаще других под подозрение в коррупционных преступлениях в этом году попадали сотрудники МВД, а минимум уголовных дел за такие деяния было возбуждено против налоговиков, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

с чего всё началось

Подведены итоги 2018 года в сфере борьбы с коррупцией. В суды были направлены 6123 дела коррупционной направленности, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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