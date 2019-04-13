Авто
Названы главные критерии выбора автомобиляГазета DAILY вчера в 05:58
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса. Россиян опросили эксперты журнала «За Рулем» и в результате стало известно, как автомобилисты выбирают машины. Впрочем, на первом месте среди главных критериев ожидаемо оказалась надежность автомобиля.
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