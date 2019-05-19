Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летатьФедералПресс вчера в 04:58

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Литву, Эстонию, Молдавию и Люксембург, сообщает сервис Aviasales на основе анализа бронирования авиабилетов в европейские страны за январь-апрель текущего года.

Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать

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