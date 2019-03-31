Названы две основные причины появления рака у женщинРоссийская газета 07:30

с чего всё началось

Ученые из Австралии объединили результаты шести когортных исследований с участием более 200 тысяч женщин и выяснили, что около 30 тысяч случаев развития рака молочной железы можно будет предотвратить в ближайшие годы, если пациентки вовремя откажутся от регулярного употребления алкоголя и будут поддерживать нормальную массу тела, передает Medicalxpress.

Названы две основные причины появления рака у женщин

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