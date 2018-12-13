Футбол
|37′
Федор Чалов
|43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
|46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
|58′
|73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
|74′
|78′
Георгий Щенников
|84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
|89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
|90′+3′
|90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
|65%
|Владение мячом
|35%
|92%
|Процент точных передач
|80%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|6
|3
|Сейвы вратарём
|7
|–
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|4
|10
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
25
Куртуа
19
Одриосола
3
Вальехо
31
Санчес
2
Карвахаль
22
Иско
8
Кроос
15
Вальверде
20
Асенсио
11
Бэйл
28
Жуниор
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
23
Магнуссон
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
19
Нисимура
20
Кучаев
11
Эрнандес
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Опубликованы доходы российских клубов по итогам выступления в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Московский ЦСКА заработал не менее 21,55 миллиона евро, несмотря на последнее место в группе.
Все про Спорт ру10:07
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с чего всё началось
Армейский клуб за выступление в Лиге чемпионов-2017/18 в общей сложности заработал 25,98 миллиона евро.Спорт-Экспрессвчера в 16:15
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Сколько российские клубы заработали в еврокубках? ЦСКА больше всех – 21,5 млн евро
Спорт БИЗНЕС Online09:45
ЦСКА заработал не менее 21,5 млн евро на групповом этапе ЛЧ, «Локомотив» – 18 млн
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
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