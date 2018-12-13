Футбол

Названы доходы российских клубов от выступления в Лиге чемпионов
Все про Спорт ру
10:07

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Опубликованы доходы российских клубов по итогам выступления в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Московский ЦСКА заработал не менее 21,55 миллиона евро, несмотря на последнее место в группе.
Все про Спорт ру10:07
с чего всё началось

Сколько ЦСКА заработал в Лиге чемпионов? Это очень внушительная цифра

Армейский клуб за выступление в Лиге чемпионов-2017/18 в общей сложности заработал 25,98 миллиона евро.
Спорт-Экспрессвчера в 16:15

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Сколько денег российским клубам принесли еврокубки?

Спорт-Экспресс16:55

Сколько российские клубы заработали в еврокубках? ЦСКА больше всех – 21,5 млн евро

Спорт БИЗНЕС Online09:45

Названы доходы российских клубов от выступления в Лиге чемпионов

Все про Спорт ру10:07

ЦСКА заработал около €5,5 млн за две победы над «Реалом» в Лиге Чемпионов

Собеседник02:30

«Спорт-Экспресс»: ЦСКА в Лиге чемпионов заработал 21,5 миллиона, «Локомотив» – 18

Бомбардир.ру03:00

ЦСКА заработал не менее 21,5 млн евро на групповом этапе ЛЧ, «Локомотив» – 18 млн

Sports.ruвчера в 22:38
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
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