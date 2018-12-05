Кино
В США назвали десять лучших фильмов 2018 года
В США назвали десять лучших фильмов 2018 годаLife.ru05:15
Американский институт киноискусства (American Film Institute) выбрал десять лучших фильмов, представленных в уходящем году. Список опубликован на сайте организации.
Life.ru05:15
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Кино
Умер актер из «Свадьбы лучшего друга» Филип Боско
Обновлено в 06:18
Кино
Кит Харингтон отказался продолжать съемки в «Игре престолов»
Исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон заявил о своем нежелании возвращаться к съемкам в "Игре престолов".
Обновлено в 05:51
Кино
Объявлен режиссер экранизации «Круэллы» с Эммой Стоун
Сюжет экранизации будет посвящен главной злодейке истории про далматинцев – Круэлле де Виль, которую сыграет оскароносная Эмма Стоун.
Обновлено в 03:35
Кино
Бри Ларсон сыграет в новом фильме Чарли Кауфмана
Обновлено в 04:34
Кино
Социальная реклама: Том Круз объяснил, как надо смотреть фильмы
Актёр выложил видео в своём Twitter-аккаунте, а сам ролик снял режиссёр фильма "Миссия невыполнима: Последствия" Кристофер МакКуори к выходу блокбастера. https: / / twitter.com / TomCruise / status / 1070071781757616128 Съёмки рекламного ролика прошли прямо на съёмочной площадке фильма Top Gun 2, в котором Круз сейчас задействован.
Обновлено в 06:20
Кино
Сильвестр Сталлоне закончил с «Рэмбо 5»
Обновлено в 03:37
Кино
Энн Хэтэуэй позвали в мюзикл «Улица Сезам»
Американскую актрису Энн Хэтэуэй пригласили сниматься в фильме "Улица Сезам".
Обновлено в 03:33
Кино
На СТС выйдет сериал под брендом «Ёлки»
В 2019 году телеканал СТС покажет новый сериал под брендом франшизы «Ёлки».
Обновлено в 06:10
Кино
Международный фестиваль социального кино «Лампа» открывается в Женеве
Пермский международный фестиваль социального кино "Лампа" стал гостем дипломатической столицы Европы.
Обновлено в 06:09
Кино
Вышел трейлер полнометражного фильма «Полицейский с Рублевки»
Финальный трейлер фильма «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел» опубликован на YouTube-канале телеканала ТНТ.
Обновлено в 05:16
Кино
Стоцкая и Семенович сыграли злых сестер в новогоднем мюзикле «Золушка»
Звезды сыграли роли злых сестер в постановке Александра Игудина.
Обновлено в 03:31
Кино
В Казани состоится показ татарской лирической комедии «Инсаф»
6 декабря в Культурно-досуговом комплексе имени В. И. Ленина состоится закрытый технический показ художественного фильма «Инсаф», сообщает пресс-служба дирекции «Время кино».
Обновлено в 04:38
Кино
Новый роман Стивена Кинга готовят к экранизации авторы «Прослушки»
Взяться за экранизацию остросюжетного The Outsider («Изгой» или «Посторонний») решили небезызвестные авторы «Мистера Мерседеса», «Прослушки» и «Однажды ночью».
Обновлено в 03:19
Кино
В Ярославской области откроется новый кинотеатр
Кинотеатр начнет работу с 14 декабря.
Обновлено в 00:26
Кино
Роман Каримов завершил съемки продолжения своего фильма «Неадекватные люди»
Съемки продолжения одного из популярных российских фильмов десятилетия - картины "Неадекватные люди" Романа Каримова - завершились в Москве.
Обновлено в 06:14