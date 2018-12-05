Американский институт киноискусства (American Film Institute) выбрал десять лучших фильмов, представленных в уходящем году. Список опубликован на сайте организации.

В США назвали десять лучших фильмов 2018 года

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Кино Кино Объявлен режиссер экранизации «Круэллы» с Эммой Стоун Сюжет экранизации будет посвящен главной злодейке истории про далматинцев – Круэлле де Виль, которую сыграет оскароносная Эмма Стоун.

Кино Кино Бри Ларсон сыграет в новом фильме Чарли Кауфмана

Кино Кино Социальная реклама: Том Круз объяснил, как надо смотреть фильмы Актёр выложил видео в своём Twitter-аккаунте, а сам ролик снял режиссёр фильма "Миссия невыполнима: Последствия" Кристофер МакКуори к выходу блокбастера. https: / / twitter.com / TomCruise / status / 1070071781757616128 Съёмки рекламного ролика прошли прямо на съёмочной площадке фильма Top Gun 2, в котором Круз сейчас задействован.

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Кино Кино В Ярославской области откроется новый кинотеатр Кинотеатр начнет работу с 14 декабря.