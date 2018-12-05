Кино

В США назвали десять лучших фильмов 2018 года
Life.ru
05:15

Американский институт киноискусства (American Film Institute) выбрал десять лучших фильмов, представленных в уходящем году. Список опубликован на сайте организации.
Life.ru05:15

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В США выбрали лучшие фильмы 2018 года

Газета.Ru06:06

Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы 2018 года

URA.Ruвчера в 22:35

Десять лучших фильмов 2018 года возглавила драма «Звезда родилась»

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Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов 2018 года

Известиявчера в 19:53

Названы десять лучших фильмов 2018 года

РИА Новостивчера в 19:30

Объявлены десять лучших фильмов 2018 года

Lenta.ruвчера в 18:58

Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов года

ТАССвчера в 17:57

Названы 10 лучших фильмов 2018 года

КП - Беларусь01:56
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Умер актер из «Свадьбы лучшего друга» Филип Боско

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Кит Харингтон отказался продолжать съемки в «Игре престолов»

Исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон заявил о своем нежелании возвращаться к съемкам в "Игре престолов".
Обновлено в 05:51
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Объявлен режиссер экранизации «Круэллы» с Эммой Стоун

Сюжет экранизации будет посвящен главной злодейке истории про далматинцев – Круэлле де Виль, которую сыграет оскароносная Эмма Стоун.
Обновлено в 03:35
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Бри Ларсон сыграет в новом фильме Чарли Кауфмана

Обновлено в 04:34
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Социальная реклама: Том Круз объяснил, как надо смотреть фильмы

Актёр выложил видео в своём Twitter-аккаунте, а сам ролик снял режиссёр фильма "Миссия невыполнима: Последствия" Кристофер МакКуори к выходу блокбастера. https: / / twitter.com / TomCruise / status / 1070071781757616128 Съёмки рекламного ролика прошли прямо на съёмочной площадке фильма Top Gun 2, в котором Круз сейчас задействован.
Обновлено в 06:20
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Сильвестр Сталлоне закончил с «Рэмбо 5»

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Кино

Энн Хэтэуэй позвали в мюзикл «Улица Сезам»

Американскую актрису Энн Хэтэуэй пригласили сниматься в фильме "Улица Сезам".
Обновлено в 03:33
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На СТС выйдет сериал под брендом «Ёлки»

В 2019 году телеканал СТС покажет новый сериал под брендом франшизы «Ёлки».
Обновлено в 06:10
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Международный фестиваль социального кино «Лампа» открывается в Женеве

Пермский международный фестиваль социального кино "Лампа" стал гостем дипломатической столицы Европы.
Обновлено в 06:09
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Вышел трейлер полнометражного фильма «Полицейский с Рублевки»

Финальный трейлер фильма «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел» опубликован на YouTube-канале телеканала ТНТ.
Обновлено в 05:16
Кино

Стоцкая и Семенович сыграли злых сестер в новогоднем мюзикле «Золушка»

Звезды сыграли роли злых сестер в постановке Александра Игудина.
Обновлено в 03:31
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В Казани состоится показ татарской лирической комедии «Инсаф»

6 декабря в Культурно-досуговом комплексе имени В. И. Ленина состоится закрытый технический показ художественного фильма «Инсаф», сообщает пресс-служба дирекции «Время кино».
Обновлено в 04:38
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Новый роман Стивена Кинга готовят к экранизации авторы «Прослушки»

Взяться за экранизацию остросюжетного The Outsider («Изгой» или «Посторонний») решили небезызвестные авторы «Мистера Мерседеса», «Прослушки» и «Однажды ночью».
Обновлено в 03:19
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В Ярославской области откроется новый кинотеатр

Кинотеатр начнет работу с 14 декабря.
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Роман Каримов завершил съемки продолжения своего фильма «Неадекватные люди»

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