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На экранах дебютировал в начале пятидесятых на ТВ, далее появившись в более чем девяти десятках кинокартин и сериалов, среди которых "Двое: Я и моя тень", ромком с Джулией Робертс "Свадьба моего лучшего друга", "Трое мужчин и младенец", "Клуб первых жен", "Схватка", "Закон и порядок", "Кейт и Лео", "Тени и туман" Вуди Аллена.