Кино

Названы десять лучших фильмов 2018 года по версии AFI
Комсомольская правда
02:35

Американский институт киноискусства (AFI) представил список десяти лучших фильмов 2018 года. В него вошли такие киноленты, как "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера, "Черная пантера" Райна Куглера и "Тихое место" Джона Красински.
Комсомольская правда02:35

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Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы 2018 года

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Названы 10 лучших фильмов 2018 года

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