Американский институт киноискусства на своём сайте опубликовал список десяти лучших фильмов 2018 года. Так, в него вошли «Чёрный клановец» режиссёра Роба Маршала, «Звезда родилась» Брэдли Купера и «Чёрная пантера» Райна Куглера.

Названы десять лучших фильмов 2018 года

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