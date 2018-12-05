Кино
Названы десять лучших фильмов 2018 года
Названы десять лучших фильмов 2018 годаDixiNews02:04
Американский институт киноискусства на своём сайте опубликовал список десяти лучших фильмов 2018 года. Так, в него вошли «Чёрный клановец» режиссёра Роба Маршала, «Звезда родилась» Брэдли Купера и «Чёрная пантера» Райна Куглера.
DixiNews02:04
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Кино
Михалков: западное кино собирает в России слишком много
Режиссёр и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков считает обидным, что западное кино собирает в российском прокате миллиарды.
Обновлено в 17:08
Кино
Песня Киркорова «Цвет настроения – синий» стала хитом 2018 года
Обновлено в 17:39
Кино
Ведущим церемонии «Оскар» станет комик Кевин Харт
Обновлено в 07:54
Кино
Второй сезон «Американских богов» выйдет в марте 2019 года
Второй сезон сериала «Американские боги», основанный на книге Нила Геймана, выйдет 10 марта 2019 года, сообщает издание The Vulture.
Обновлено в 17:33
Кино
СТС покажет новый сериал под брендом франшизы «Ёлки»
Телевизионный канал СТС покажет новый сериал, съемки которого ведутся под брендом франшизы «Ёлки».
Обновлено в 09:33
Кино
Объявлен режиссер экранизации «Круэллы» с Эммой Стоун
Сюжет экранизации будет посвящен главной злодейке истории про далматинцев – Круэлле де Виль, которую сыграет оскароносная Эмма Стоун.
Обновлено в 17:20
Кино
В возрасте 88 лет умер актер Филип Боско
На широком экране актер появлялся в таких фильмах, как «Клуб первых жен», «Свадьба моего лучшего друга» и «Двое: Я и моя тень».
Обновлено в 11:34
Кино
В ООН презентовали российский фестиваль фильмов о добровольцах «Лампа»
В честь Международного дня Добровольцев в Брюсселе, в Организации Объединенных наций, впервые был представлен международный кинофестиваль «Лампа».
Обновлено в 12:40
Кино
Харингтон отказался участвовать в съемках продолжения «Игры престолов»
Английский актер Кит Харингтон признался журналистам, что не желает играть роль Джона Сноу в приквеле культового сериала "Игра престолов".
Обновлено в 16:16
Кино
Индийский Болливуд договорился о рекордном 3D-кинопрокате в Китае
Обновлено в 16:11
Кино
Режиссер «Дивергента 2» снимет фильм о Змеином глазе из «Броска кобры»
Фильм "Бросок кобры 2", в котором ключевые роли исполнили Чаннинг Татум, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон, Эдрианн Палики, Рэй Стивенсон, РЗА, Арнольд Вослоу, Уолтон Гоггинс, Джонатан Прайс и другие актеры, был успешен в прокате, собрав около 400 миллионов долларов при бюджете в 130 миллионов долларов.
Обновлено в 13:47
Кино
Вышел мрачный трейлер мультфильма «Обитатели холмов»
Британская телерадиокомпания BBC порадовала первым трейлером к "Обитателям холмов" (Watership Down), четырехсерийной мультипликационной адаптации самого известного произведения писателя Ричарда Адамса, впервые вышедшего в свет в 1972 году.
Обновлено в 09:31
Кино
Российский фильм «Т-34» не выйдет в 2018 году
Военная драма под названием "Т-34", которую снял режиссер Алексей Сидоров, не выйдет в прокат в 2018 году.
Обновлено в 11:11
Кино
Энн Хэтэуэй предложили сняться в мюзикле «Улица Сезам»
Американская актриса Энн Хэтэуэй первая получила предложение сняться в мюзикле «Улице Сезам».
Обновлено в 18:30
Кино
В Москве завершились съёмки сиквела фильма Романа Каримова «Неадекватные люди»
В Москве закончили съёмки продолжения киноленты Романа Каримова под названием «Неадекватные люди».
Обновлено в 13:26