Кино
Американский институт киноискусства (AFI) опубликовал список десяти лучших фильмов этого года. В него вошли такие киноленты, как "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера, "Черная пантера" Райна Куглера и "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.
РИА Новостивчера в 19:30
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Кино
Телеперсоной года журнал «Кинорепортер» назвал Дмитрия Борисова
Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов удостоен кинонаграды "Событие года" в номинации "Телеперсона года".
Обновлено в 16:36
Кино
Михалков: западное кино собирает в России слишком много
Режиссёр и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков считает обидным, что западное кино собирает в российском прокате миллиарды.
Обновлено в 17:08
Кино
Ведущим церемонии «Оскар» станет комик Кевин Харт
Обновлено в 07:54
Кино
СТС покажет новый сериал под брендом франшизы «Ёлки»
Телевизионный канал СТС покажет новый сериал, съемки которого ведутся под брендом франшизы «Ёлки».
Обновлено в 09:33
Кино
В возрасте 88 лет умер актер Филип Боско
На широком экране актер появлялся в таких фильмах, как «Клуб первых жен», «Свадьба моего лучшего друга» и «Двое: Я и моя тень».
Обновлено в 11:34
Кино
Режиссер «Тони против всех» поставит спинофф «101 далматинца»
Режиссер «Тоня против всех» Крэйг Гиллеспи договаривается о постановке «Стервеллы», спиноффа «101 далматинца», посвященного злодейке Стервелле Де Виль.
Обновлено в 10:36
Кино
Кит Харингтон больше не хочет сниматься в «Игре престолов»
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, заявил, что «наелся» съемками в популярном сериале «Игра престолов».
Обновлено в 16:16
Кино
«Американские боги» вернутся в марте
Объявлена дата выхода второго сезона "Американских богов".
Обновлено в 17:02
Кино
Индийский Болливуд договорился о рекордном 3D-кинопрокате в Китае
Обновлено в 16:11
Кино
В ООН презентовали российский фестиваль фильмов о добровольцах «Лампа»
В честь Международного дня Добровольцев в Брюсселе, в Организации Объединенных наций, впервые был представлен международный кинофестиваль «Лампа».
Обновлено в 12:40
Кино
Режиссер «Дивергента 2» снимет фильм о Змеином глазе из «Броска кобры»
Фильм "Бросок кобры 2", в котором ключевые роли исполнили Чаннинг Татум, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон, Эдрианн Палики, Рэй Стивенсон, РЗА, Арнольд Вослоу, Уолтон Гоггинс, Джонатан Прайс и другие актеры, был успешен в прокате, собрав около 400 миллионов долларов при бюджете в 130 миллионов долларов.
Обновлено в 13:47
Кино
Вышел мрачный трейлер мультфильма «Обитатели холмов»
Британская телерадиокомпания BBC порадовала первым трейлером к "Обитателям холмов" (Watership Down), четырехсерийной мультипликационной адаптации самого известного произведения писателя Ричарда Адамса, впервые вышедшего в свет в 1972 году.
Обновлено в 09:31
Кино
Российский фильм «Т-34» не выйдет в 2018 году
Военная драма под названием "Т-34", которую снял режиссер Алексей Сидоров, не выйдет в прокат в 2018 году.
Обновлено в 11:11
Авто
Представлен новый электромобиль Тони Старка из фильма «Мстители 4»
Стоимость рекламного контракта Audi с создателями фильма "Мстители 4" не разглашается, но вероятнее всего, эти инвестиции покроют значительную часть производственного бюджета картины.
Обновлено в 13:25
Кино
В Москве завершились съёмки сиквела фильма Романа Каримова «Неадекватные люди»
В Москве закончили съёмки продолжения киноленты Романа Каримова под названием «Неадекватные люди».
Обновлено в 13:26