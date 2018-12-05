Кино

Названы десять лучших фильмов 2018 года
РИА Новости
вчера в 19:30

Американский институт киноискусства (AFI) опубликовал список десяти лучших фильмов этого года. В него вошли такие киноленты, как "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера, "Черная пантера" Райна Куглера и "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.
РИА Новостивчера в 19:30

Подробнее о событии

В Лос-Анджелесе назовут номинантов премии «Золотой глобус»

ТАСС16:14

Эксперты AFI определили лучшие фильмы и сериалы 2018 года

РЕН ТВ15:07

Названы лучшие сериалы года

Lenta.ru14:19

В США выбрали лучшие фильмы 2018 года

Газета.Ru06:06

Десять лучших фильмов 2018 года возглавила драма «Звезда родилась»

Народные новостивчера в 20:24

Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов 2018 года

Известиявчера в 19:53

Названы десять лучших фильмов 2018 года

РИА Новостивчера в 19:30

Названы 10 лучших фильмов 2018 года

КП - Беларусь01:56
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Кино

Телеперсоной года журнал «Кинорепортер» назвал Дмитрия Борисова

Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов удостоен кинонаграды "Событие года" в номинации "Телеперсона года".
Обновлено в 16:36
Кино

Михалков: западное кино собирает в России слишком много

Режиссёр и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков считает обидным, что западное кино собирает в российском прокате миллиарды.
Обновлено в 17:08
Кино

Ведущим церемонии «Оскар» станет комик Кевин Харт

Обновлено в 07:54
Кино

СТС покажет новый сериал под брендом франшизы «Ёлки»

Телевизионный канал СТС покажет новый сериал, съемки которого ведутся под брендом франшизы «Ёлки».
Обновлено в 09:33
Кино

В возрасте 88 лет умер актер Филип Боско

На широком экране актер появлялся в таких фильмах, как «Клуб первых жен», «Свадьба моего лучшего друга» и «Двое: Я и моя тень».
Обновлено в 11:34
Кино

Режиссер «Тони против всех» поставит спинофф «101 далматинца»

Режиссер «Тоня против всех» Крэйг Гиллеспи договаривается о постановке «Стервеллы», спиноффа «101 далматинца», посвященного злодейке Стервелле Де Виль.
Обновлено в 10:36
Кино

Кит Харингтон больше не хочет сниматься в «Игре престолов»

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, заявил, что «наелся» съемками в популярном сериале «Игра престолов».
Обновлено в 16:16
Кино

«Американские боги» вернутся в марте

Объявлена дата выхода второго сезона "Американских богов".
Обновлено в 17:02
Кино

Индийский Болливуд договорился о рекордном 3D-кинопрокате в Китае

Обновлено в 16:11
Кино

В ООН презентовали российский фестиваль фильмов о добровольцах «Лампа»

В честь Международного дня Добровольцев в Брюсселе, в Организации Объединенных наций, впервые был представлен международный кинофестиваль «Лампа».
Обновлено в 12:40
Кино

Режиссер «Дивергента 2» снимет фильм о Змеином глазе из «Броска кобры»

Фильм "Бросок кобры 2", в котором ключевые роли исполнили Чаннинг Татум, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон, Эдрианн Палики, Рэй Стивенсон, РЗА, Арнольд Вослоу, Уолтон Гоггинс, Джонатан Прайс и другие актеры, был успешен в прокате, собрав около 400 миллионов долларов при бюджете в 130 миллионов долларов.
Обновлено в 13:47
Кино

Вышел мрачный трейлер мультфильма «Обитатели холмов»

Британская телерадиокомпания BBC порадовала первым трейлером к "Обитателям холмов" (Watership Down), четырехсерийной мультипликационной адаптации самого известного произведения писателя Ричарда Адамса, впервые вышедшего в свет в 1972 году.
Обновлено в 09:31
Кино

Российский фильм «Т-34» не выйдет в 2018 году

Военная драма под названием "Т-34", которую снял режиссер Алексей Сидоров, не выйдет в прокат в 2018 году.
Обновлено в 11:11
Авто

Представлен новый электромобиль Тони Старка из фильма «Мстители 4»

Стоимость рекламного контракта Audi с создателями фильма "Мстители 4" не разглашается, но вероятнее всего, эти инвестиции покроют значительную часть производственного бюджета картины.
Обновлено в 13:25
Кино

В Москве завершились съёмки сиквела фильма Романа Каримова «Неадекватные люди»

В Москве закончили съёмки продолжения киноленты Романа Каримова под названием «Неадекватные люди».
Обновлено в 13:26
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