Кино

Названы десять лучших фильмов 2018 года
РИА Новости
19:30

Американский институт киноискусства (AFI) представил список из десяти лучших фильмов 2018 года. В этот список вошли такие фильмы, как "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера, "Черная пантера" Райна Куглера и драма "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.
РИА Новости19:30

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Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы 2018 года

URA.Ru22:35

Десять лучших фильмов 2018 года возглавила драма «Звезда родилась»

Народные новости20:24

Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов 2018 года

Известия19:53

Названы десять лучших фильмов 2018 года

РИА Новости19:30

Объявлены десять лучших фильмов 2018 года

Lenta.ru18:58

В США выбрали лучшие фильмы 2018 года

Газета.Ru18:13

Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов года

ТАСС17:57
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Кино

Умер американский актёр Филип Боско

Американский актёр Филип Боско скончался в возрасте 88 лет. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на его дочь Силию.
Обновлено в 22:23
Кино

В США назвали ведущего церемонии вручения «Оскара» в 2019 году

Американская киноакадемия выбрала ведущего 91-й церемонии вручения наград премии "Оскар". Об этом сообщается в инстаграме организации.
Обновлено в 22:40
Кино

Актер Кит Харингтон больше не хочет сниматься в «Игре престолов»

Звезда «Игры престолов», актер Кит Харингтон признался, что больше не хочет возвращаться в проект. Об этом он заявил в интервью BBC.
Обновлено в 21:34
Кино

Мединский поддержал идею об ограничении проката голливудских фильмов

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский поддержал инициативу руководителя киностудии «Мосфильм» Карена Шахназарова по поводу введения ограничений на прокат в нашей стране фильмов американского производства.
Обновлено в 17:26
Кино

Актер Свиридов отреагировал на смерть звезды «Универа»

Актер Андрей Свиридов отреагировал на смерть звезды сериала "Универ" Виталия Ендовицкого.
Обновлено в 13:21
Кино

Юбилейный фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи 9-16 июня 2019 года

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в 2019 году отпразднует 30-й юбилей.
Обновлено в 12:10
Кино

В Сети появился официальный трейлер фильма «Капитан Марвел»

В Сети появился официальный трейлер фильма «Капитан Марвел»
Обновлено в 21:06
Кино

В Госдуме прошел спецпоказ фильма Ястржембского «Страсти по мамонту»

Обновлено в 11:57
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Музыкант Александр Пантыкин ответил на цензуру Новикова и Боярского

Дедушка уральского рока, композитор Александр Пантыкин отреагировал на предложение своего земляка, барда Александра Новикова о возвращении цензуры.
Обновлено в 11:32
Кино

Санта-Клаус Курта Рассела привлек 20 млн зрителей на Netflix

Обновлено в 09:59
Кино

«Лето» Кирилла Серебренникова вошел в число лучших фильмов 2018 года

Обновлено в 06:01
Кино

Пресс-конференция фильма «Пальмира» состоится завтра в Дербенте

Обновлено в 19:00
Кино

HBO экранизирует книгу Стивена Кинга «Аутсайдер»

Канал НВО взялся за постановку нового романа «Аутсайдер», который вышел в мае 2018 года.
Обновлено в 10:19
Кино

Сильвестр Сталлоне завершил съемки «Рэмбо 5»

Сильвестр Сталлоне объявил о завершении съемок фильма с рабочим названием "Рэмбо 5".
Обновлено в 13:08
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В Красноярске оперативники уголовного розыска встретились с «киношным» начальником убойного отдела

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю встретились с актером театра и кино Александром Устюговым, который сыграл одну из главных ролей, начальника убойного отдела, в телесериале, посвященном работе отдела ГУВД по Санкт-Петербургу .
Обновлено в 22:08
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Американский актёр, режиссёр, продюсер, четырёхкратный номинант на премию «Оскар» за роли в фильмах «Мой парень - псих», «Афера по-американски», «Снайпер» и как один из продюсеров последнего в категории «Лучший фильм».
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