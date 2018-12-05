Американский институт киноискусства (AFI) представил список из десяти лучших фильмов 2018 года. В этот список вошли такие фильмы, как "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера, "Черная пантера" Райна Куглера и драма "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.

Названы десять лучших фильмов 2018 года

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