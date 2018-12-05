Кино
Американский институт киноискусства (AFI) представил список из десяти лучших фильмов 2018 года. В этот список вошли такие фильмы, как "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера, "Черная пантера" Райна Куглера и драма "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.
РИА Новости19:30
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Кино
Умер американский актёр Филип Боско
Американский актёр Филип Боско скончался в возрасте 88 лет. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на его дочь Силию.
Обновлено в 22:23
Кино
В США назвали ведущего церемонии вручения «Оскара» в 2019 году
Американская киноакадемия выбрала ведущего 91-й церемонии вручения наград премии "Оскар". Об этом сообщается в инстаграме организации.
Обновлено в 22:40
Кино
Актер Кит Харингтон больше не хочет сниматься в «Игре престолов»
Звезда «Игры престолов», актер Кит Харингтон признался, что больше не хочет возвращаться в проект. Об этом он заявил в интервью BBC.
Обновлено в 21:34
Кино
Мединский поддержал идею об ограничении проката голливудских фильмов
Глава Министерства культуры России Владимир Мединский поддержал инициативу руководителя киностудии «Мосфильм» Карена Шахназарова по поводу введения ограничений на прокат в нашей стране фильмов американского производства.
Обновлено в 17:26
Кино
Актер Свиридов отреагировал на смерть звезды «Универа»
Актер Андрей Свиридов отреагировал на смерть звезды сериала "Универ" Виталия Ендовицкого.
Обновлено в 13:21
Кино
Юбилейный фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи 9-16 июня 2019 года
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в 2019 году отпразднует 30-й юбилей.
Обновлено в 12:10
Кино
В Сети появился официальный трейлер фильма «Капитан Марвел»
В Сети появился официальный трейлер фильма «Капитан Марвел»
Обновлено в 21:06
Кино
В Госдуме прошел спецпоказ фильма Ястржембского «Страсти по мамонту»
Обновлено в 11:57
Кино
Музыкант Александр Пантыкин ответил на цензуру Новикова и Боярского
Дедушка уральского рока, композитор Александр Пантыкин отреагировал на предложение своего земляка, барда Александра Новикова о возвращении цензуры.
Обновлено в 11:32
Кино
Санта-Клаус Курта Рассела привлек 20 млн зрителей на Netflix
Обновлено в 09:59
Кино
«Лето» Кирилла Серебренникова вошел в число лучших фильмов 2018 года
Обновлено в 06:01
Кино
Пресс-конференция фильма «Пальмира» состоится завтра в Дербенте
Обновлено в 19:00
Кино
HBO экранизирует книгу Стивена Кинга «Аутсайдер»
Канал НВО взялся за постановку нового романа «Аутсайдер», который вышел в мае 2018 года.
Обновлено в 10:19
Кино
Сильвестр Сталлоне завершил съемки «Рэмбо 5»
Сильвестр Сталлоне объявил о завершении съемок фильма с рабочим названием "Рэмбо 5".
Обновлено в 13:08
Кино
В Красноярске оперативники уголовного розыска встретились с «киношным» начальником убойного отдела
Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю встретились с актером театра и кино Александром Устюговым, который сыграл одну из главных ролей, начальника убойного отдела, в телесериале, посвященном работе отдела ГУВД по Санкт-Петербургу .
Обновлено в 22:08