Кино
Американский институт киноискусства (AFI) представил список из десяти лучших фильмов 2018 года. В этот список вошли такие фильмы, как "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера, "Черная пантера" Райна Куглера и драма "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.
РИА Новости19:30
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