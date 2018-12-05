Кино

Названы десять лучших фильмов 2018 года
РИА Новости
19:30

Американский институт киноискусства (AFI) представил список из десяти лучших фильмов 2018 года. В этот список вошли такие фильмы, как "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера, "Черная пантера" Райна Куглера и драма "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.
РИА Новости19:30

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Кинокритики назвали 10 лучших фильмов 2018 года

РЕН ТВ20:34

Названы лучшие фильмы 2018 года

ТК Звезда20:28

Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов 2018 года

Известия19:53

Названы десять лучших фильмов 2018 года

РИА Новости19:30

Объявлены десять лучших фильмов 2018 года

Lenta.ru18:58

В США выбрали лучшие фильмы 2018 года

Газета.Ru18:13

Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов года

ТАСС17:57
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Кино

Ушел из жизни знаменитый американский актер Филип Боско

В США скончался известный американский актер Филип Боско. Его не стало 4 декабря на 89-м году жизни.
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Кино

Кит Харингтон заявил о нежелании сниматься в «Игре престолов»

Британский актер Кит Харингтон заявил, что не будет играть в "Игре престолов", если создатели сериала решатся на продолжение сериала.
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Кино

Мединский поддержал идею об ограничении проката голливудских фильмов

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский поддержал инициативу руководителя киностудии «Мосфильм» Карена Шахназарова по поводу введения ограничений на прокат в нашей стране фильмов американского производства.
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Актер Свиридов отреагировал на смерть звезды «Универа»

Актер Андрей Свиридов отреагировал на смерть звезды сериала "Универ" Виталия Ендовицкого.
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В Сети появился официальный трейлер фильма «Капитан Марвел»

В Сети появился официальный трейлер фильма «Капитан Марвел»
Обновлено в 21:06
Кино

Юбилейный фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи 9-16 июня 2019 года

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в 2019 году отпразднует 30-й юбилей.
Обновлено в 12:10
Кино

Экранизация «Хало» лишилась режиссера и продюсера

Экранизация серии игр "Halo" лишилась своего продюсера и режиссера.
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Кино

В Госдуме прошел спецпоказ фильма Ястржембского «Страсти по мамонту»

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Кино

Музыкант Александр Пантыкин ответил на цензуру Новикова и Боярского

Дедушка уральского рока, композитор Александр Пантыкин отреагировал на предложение своего земляка, барда Александра Новикова о возвращении цензуры.
Обновлено в 11:32
Кино

Санта-Клаус Курта Рассела привлек 20 млн зрителей на Netflix

Обновлено в 09:59
Кино

«Лето» Кирилла Серебренникова вошел в число лучших фильмов 2018 года

Обновлено в 06:01
Кино

Marvel готовит первый фильм с супергероем-азиатом

Руководство Marvel решило развить успех картины режиссера Райана Куглера и сценариста Джо Роберта Коула (оба автора — афроамериканцы) и на этот раз сделать реверанс в сторону азиатской аудитории — студия готовит отдельный фильм (и потенциальную франшизу) о супергерое-азиате Шанг-Чи (Shang-Chi).
Обновлено в 08:39
Кино

Пресс-конференция фильма «Пальмира» состоится завтра в Дербенте

Обновлено в 19:00
Кино

Сильвестр Сталлоне завершил съемки «Рэмбо 5»

Сильвестр Сталлоне объявил о завершении съемок фильма с рабочим названием "Рэмбо 5".
Обновлено в 13:08
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Международный день волонтера и добровольца отметят в Черемушках

В свою очередь креативный продюсер Лаборатории социального кино «Третий Сектор» Ольга Арлаускас отметила, что «через этот фильм хочется вернуть настоящих героев на телеэкраны нашей страны».
Обновлено в 12:30
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Американский актёр, режиссёр, продюсер, четырёхкратный номинант на премию «Оскар» за роли в фильмах «Мой парень - псих», «Афера по-американски», «Снайпер» и как один из продюсеров последнего в категории «Лучший фильм».
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