Кино
Американский институт киноискусства (AFI) опубликовал список десяти лучших фильмов этого года. В него вошли такие киноленты, как "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера, "Черная пантера" Райна Куглера и "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.
РИА Новостивчера в 19:30
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