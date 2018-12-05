Кино

Названы десять лучших фильмов 2018 года
РИА Новости
вчера в 19:30

Американский институт киноискусства (AFI) опубликовал список десяти лучших фильмов этого года. В него вошли такие киноленты, как "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера, "Черная пантера" Райна Куглера и "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.
РИА Новостивчера в 19:30

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Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы 2018 года

URA.Ruвчера в 22:35

Десять лучших фильмов 2018 года возглавила драма «Звезда родилась»

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Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов 2018 года

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Названы десять лучших фильмов 2018 года

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Объявлены десять лучших фильмов 2018 года

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В США выбрали лучшие фильмы 2018 года

Газета.Ruвчера в 18:13

Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов года

ТАССвчера в 17:57
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