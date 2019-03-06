Экономика
Пенсионеры получат доплаты к пенсиям в мае-июнеРоссийская газета 09:48
Кабмин, реагируя на поручение президента, предложил изменить существующую систему индексаций и расчета пенсий для малообеспеченных пенсионеров. Сегодня граждане с маленькой страховой пенсией получают социальную выплату из бюджета, которая уравнивает общий размер пенсии с прожиточным минимумом.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:58, Ашберн
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Футбол
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Обновлено в 17:00
Политика
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Истребители трижды за неделю поднимались на перехват у границ России
Российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы России.
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Медведев порекомендовал американскому дипломату почитать учебники
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев порекомендовал изучить международное право американскому дипломату.
Обновлено в 20:55
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Трамп пригрозил отказом от дебатов на «радикально левых» телеканалах
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Обновлено в 22:06
Политика
В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
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Путешествия
В итальянском парке Чинкве-Терре решили штрафовать за шлепанцы
В национальном итальянском парке Чинкве-Терре (регион Лигургия) решили штрафовать туристов за ношение шлепанцев.
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Авто
В США назвали Aurus конкурентом Bentley и Rolls‐Royce
Больше других американские журналисты выделили бронированный лимузин Aurus Senat L700, который превосходит размерами Rolls-Royce Phantom и Maybach 62.
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Суд обязал мать убитой модели выплатить преступнику 300 тысяч рублей
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Обновлено в 13:26
Экономика
МТС заплатит крупный штраф за взятки в Узбекистане
Штраф в $850 млн выплатит российский сотовый оператор МТС американскому минюсту, передает РБК.
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Россия резко увеличила поставки нефтепродуктов в США
Банк специализируется на Венесуэле: он отмечает, что возросшие поставки российских нефтепродуктов в США — это следствие «адаптации рынков США к потере венесуэльской нефти».
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Здоровье
Определен простой способ сохранить здоровое сердце
Ученые Афинского национального университета в Греции выяснили, что люди, которые реже смотрят телевизор и регулярно едят завтрак, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах и облают более эластичными артериями, что уменьшает риск заболеваний сердца и инсульта.
Обновлено в 20:04
Происшествия
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Общество
Шнуров высмеял траты мужчин на 8 марта
Обновлено в 18:13
Происшествия
ЕСПЧ присудил €5 тыс. бывшему сахалинскому губернатору Хорошавину
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и обязал Россию выплатить ему €5,1 тыс. компенсации.
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