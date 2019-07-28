Политика
Названы дата и место встречи Путина с МакрономLenta.ru 19:12
Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа.
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Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено в 19:25
Политика
Путин начал погружение к месту гибели подлодки
Президент России Владимир Путин начал глубоководное погружение в спускаемом аппарате в Финском заливе.
Обновлено в 07:28
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Северная Корея отпустила задержанное российское судно
Власти Северной Кореи отпустили рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» и его экипаж, сообщает посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.
Обновлено в 21:25
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено в 16:30
Здоровье
Очень полезная «пустышка». Что может огурец?
В ряду овощей огурец стоит особняком. В отличие от остальных даров природы о его полезных эффектах говорят мало.
Обновлено в 17:11
Авто
Kahn Design доработал Range Rover Velar
Новый стандартный Range Rover Velar предлагается дилерами по цене от от 48 855 фунтов стерлингов (3,83 млн рублей).
Обновлено в 09:03
Энергетика
Азербайджан постепенно увеличивает добычу газа
Согласно информации, в первой половине 2019 года в Азербайджане добыто 17,3 млрд. кубометров газа, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял около 15,4 млрд. кубометров.
Обновлено в 09:55
Кино
Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме
Обновлено в 19:13
Авто
Первые изображения новой Audi Q5 появились в Сети
Изображения доказывают, что авто ждет глобальные изменения и передней и задней части авто, уже сейчас видна значительно суженная решетка радиатора, специалисты уверены, что такой ход делает его "роднее" с Q7.
Обновлено в 12:45
Политика
Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»
Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
Обновлено в 19:36
Происшествия
В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек
Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 21:08
Происшествия
В Амурской области автомобиль столкнулся с локомотивом
Обновлено в 22:03
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на год
Ранее источник агентства Reuters сообщил, что «Газпром» не против продления контракта по транзиту газа через Украину, который истекает в этом году.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.
Обновлено в 12:23
Футбол
Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 18:50
Наука
Протоонкоген заставил стволовые клетки мыши стать нейронами
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено вчера в 06:58
Игры
В GOG отменили предзаказы Blair Witch
GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Собянин: порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с законом
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности провокаций в связи с призывами прийти на несанкционированную акцию в центре столицы в субботу и подчеркнул, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с действующим законом.
Обновлено в 01:27
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Космос
Маск показал видео пробного «прыжка» корабля Starship
Илон Маск в одной из соцсетей опубликовал видеозапись, на которой продемонстрирован прототип проекта ракеты-носителя и космического корабля нового поколения, поднимающегося над землёй на 20 метров.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Политика
Трамп хочет приравнять антифашистов к террористам
Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение американских антифашистов в США (ANTIFA) к статусу террористической организации.
Обновлено в 20:44