Политика

Названы дата и место встречи Путина с МакрономLenta.ru 19:12

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа.
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Подробнее о событии

Путин и Макрон встретятся на Лазурном берегу

Газета.Ru17:53

В Кремле заявили о подготовке визита Путина во Францию в августе

RT на русском14:35

Кремль подтвердил подготовку визита Путина во Францию

РБК16:07

Президенты Франции и России могут встретиться 19 августа

Эхо Москвы15:05

Макрон анонсировал встречу с Путиным в августе на юге Франции

Интерфакс14:21

Путин и Макрон встретятся на Лазурном Берегу

BFM.ru15:50

В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию в августе

ТАСС14:13
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Общество

Ученая объяснила жару в Европе и холод в России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено в 19:25
Политика

Путин начал погружение к месту гибели подлодки

Президент России Владимир Путин начал глубоководное погружение в спускаемом аппарате в Финском заливе.
Обновлено в 07:28
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Северная Корея отпустила задержанное российское судно

Власти Северной Кореи отпустили рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» и его экипаж, сообщает посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.
Обновлено в 21:25
Общество

В Тулуне сообщили о новых подтоплениях после выпавших за сутки осадков

Обновлено в 13:35
Общество

В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

Обновлено в 16:30
Здоровье

Очень полезная «пустышка». Что может огурец?

В ряду овощей огурец стоит особняком. В отличие от остальных даров природы о его полезных эффектах говорят мало.
Обновлено в 17:11
Авто

Kahn Design доработал Range Rover Velar

Новый стандартный Range Rover Velar предлагается дилерами по цене от от 48 855 фунтов стерлингов (3,83 млн рублей).
Обновлено в 09:03
Энергетика

Азербайджан постепенно увеличивает добычу газа

Согласно информации, в первой половине 2019 года в Азербайджане добыто 17,3 млрд. кубометров газа, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял около 15,4 млрд. кубометров.
Обновлено в 09:55
Кино

Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме

Обновлено в 19:13
Авто

Первые изображения новой Audi Q5 появились в Сети

Изображения доказывают, что авто ждет глобальные изменения и передней и задней части авто, уже сейчас видна значительно суженная решетка радиатора, специалисты уверены, что такой ход делает его "роднее" с Q7.
Обновлено в 12:45
Политика

Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»

Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
Обновлено в 19:36
Происшествия

В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек

Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 21:08
Происшествия

В Амурской области автомобиль столкнулся с локомотивом

Обновлено в 22:03
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на год

Ранее источник агентства Reuters сообщил, что «Газпром» не против продления контракта по транзиту газа через Украину, который истекает в этом году.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.
Обновлено в 12:23
Футбол

Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 18:50
Наука

Протоонкоген заставил стволовые клетки мыши стать нейронами

Обновлено вчера в 10:47
Общество

Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 20:22
Космос

Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон»

Обновлено в 20:05
Религия

В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек

Обновлено в 11:23
Политика

Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено вчера в 06:58
Игры

В GOG отменили предзаказы Blair Witch

GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Общество

Собянин: порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с законом

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности провокаций в связи с призывами прийти на несанкционированную акцию в центре столицы в субботу и подчеркнул, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с действующим законом.
Обновлено в 01:27
Общество

Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Космос

Маск показал видео пробного «прыжка» корабля Starship

Илон Маск в одной из соцсетей опубликовал видеозапись, на которой продемонстрирован прототип проекта ракеты-носителя и космического корабля нового поколения, поднимающегося над землёй на 20 метров.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Политика

Трамп хочет приравнять антифашистов к террористам

Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение американских антифашистов в США (ANTIFA) к статусу террористической организации.
Обновлено в 20:44
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