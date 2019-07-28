Названы дата и место встречи Путина с Макроном

Армия и оружие WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации.

Общество Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.

Космос Покрытие далекой звезды помогло определить орбиту Европы c точностью до километров Астрономы впервые смогли пронаблюдать покрытие далекой звезды спутником Юпитера Европой и определить радиус и форму спутника, а также уточнить его орбиту с точностью до 2,5 километра.

Религия В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.

Происшествия В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.

Происшествия В КНДР отпустили задержанное российское судно Посольство России в КНДР сообщило на своей странице в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.

Происшествия Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве «В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.

Политика В «Мегафоне» оценили проект о значимых информационных ресурсах В пятницу в Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры РФ.

Космос Антенну в Крыму используют для космического проекта «Миллиметрон» В 2020 году антенну в Евпатории планируется использовать для работы с обсерваторией "Спектр-РГ", выведенной в космос в июле.

Происшествия В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу Пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора в Санкт-Петербурге, она была направлена в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

Здоровье В Минздраве назвали самые опасные инфекционные болезни в России Второй по степени опасности в РФ главный специалист Минздрава по инфекционным болезням назвала корь — количество заболевших ею на территории России растет, несмотря на вакциноуправляемость болезни.

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Политика В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.

Недвижимость Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.

Космос Астероид, способный разрушить целый город, потряс учёных Прогнозы уже предсказывали, что пара астероидов будет проходить относительно близко к Земле на этой неделе.

Общество В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.

Армия и оружие Путин примет парад кораблей в День ВМФ в Петербурге Российский лидер утром 28 июля приедет на торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

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Политика ЦАР отозвала признание независимости Косово Ранее в МИД Сербии сообщали, что такие государства, как Мадагаскар, Суринам, Либерия, Папуа-Новая Гвинея и др. отозвали свое признание независимости Косово.

Интернет Приложение WhatsApp появится для iPad Официальное приложение WhatsApp появится для iPad. Об этом сообщает портал Phone Arena со ссылкой на собственные источники.

Политика В Малайзии заявили о желании ФБР получить черные ящики с борта MH17 Полковник Сакри утверждает, что после к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить бортовые самописцы им, пишет Regnum.

Технологии «Инсайдерская» программа для Microsoft Flight Simulator стартует в августе Компания Microsoft объявила, что «инсайдерская» программа для Flight Simulator стартует в августе 2019 года.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Космос Астрономы нашли умирающего двойника Солнца Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.

Происшествия Число жертв поджога японской студии аниме увеличилось до 35 В результате поджога здания известной японской студии аниме Kyoto Animation, устроенного 18 июля, погибли 35 человек.