Политика
Названы дата и место встречи Путина с МакрономLenta.ru 19:12
Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа.
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Армия и оружие
WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия
По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации.
Обновлено в 06:04
Общество
Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек
Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено в 08:27
Космос
Покрытие далекой звезды помогло определить орбиту Европы c точностью до километров
Астрономы впервые смогли пронаблюдать покрытие далекой звезды спутником Юпитера Европой и определить радиус и форму спутника, а также уточнить его орбиту с точностью до 2,5 километра.
Обновлено вчера в 13:44
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах
В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.
Обновлено в 19:41
Происшествия
В КНДР отпустили задержанное российское судно
Посольство России в КНДР сообщило на своей странице в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:09
Политика
В «Мегафоне» оценили проект о значимых информационных ресурсах
В пятницу в Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры РФ.
Обновлено вчера в 13:17
Космос
Антенну в Крыму используют для космического проекта «Миллиметрон»
В 2020 году антенну в Евпатории планируется использовать для работы с обсерваторией "Спектр-РГ", выведенной в космос в июле.
Обновлено в 20:24
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
Пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора в Санкт-Петербурге, она была направлена в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".
Обновлено в 16:38
Здоровье
В Минздраве назвали самые опасные инфекционные болезни в России
Второй по степени опасности в РФ главный специалист Минздрава по инфекционным болезням назвала корь — количество заболевших ею на территории России растет, несмотря на вакциноуправляемость болезни.
Обновлено в 06:32
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено вчера в 03:33
Политика
В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний
Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено в 20:17
Политика
Россия решила, будет ли поставлять газ в Украину
«Газпром» собирается продлить контракт транзита газа с Украиной.
Обновлено вчера в 04:48
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено в 17:20
Космос
Астероид, способный разрушить целый город, потряс учёных
Прогнозы уже предсказывали, что пара астероидов будет проходить относительно близко к Земле на этой неделе.
Обновлено в 13:42
Общество
В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома
В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие
Путин примет парад кораблей в День ВМФ в Петербурге
Российский лидер утром 28 июля приедет на торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 20:24
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено в 05:09
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено в 16:30
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Ранее в МИД Сербии сообщали, что такие государства, как Мадагаскар, Суринам, Либерия, Папуа-Новая Гвинея и др. отозвали свое признание независимости Косово.
Обновлено в 03:55
Интернет
Приложение WhatsApp появится для iPad
Официальное приложение WhatsApp появится для iPad. Об этом сообщает портал Phone Arena со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 20:39
Политика
В Малайзии заявили о желании ФБР получить черные ящики с борта MH17
Полковник Сакри утверждает, что после к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить бортовые самописцы им, пишет Regnum.
Обновлено 25 июля в 00:52
Технологии
«Инсайдерская» программа для Microsoft Flight Simulator стартует в августе
Компания Microsoft объявила, что «инсайдерская» программа для Flight Simulator стартует в августе 2019 года.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
Обновлено 25 июля в 12:45
Происшествия
Число жертв поджога японской студии аниме увеличилось до 35
В результате поджога здания известной японской студии аниме Kyoto Animation, устроенного 18 июля, погибли 35 человек.
Обновлено в 12:42
Футбол
Рибери отказался перейти в «Монако»
Бывший игрок «Баварии» Франк Рибери отказался перейти в «Монако», сообщает L’Equipe.
Обновлено в 20:32