Политика
Названы дата и место встречи Путина с Ким Чен ЫномКапитал страны вчера в 17:46
Университет находится во Владивостоке на острове Русский. Главы двух стран обсудят актуальные политические вопросы, а также вопросы, касающиеся сотрудничества между двумя державами.
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Политика
CNN: Индия и США предупреждали Шри-Ланку об угрозе терактов
Представители спецслужб Индии и США в начале апреля предупреждали власти Шри-Ланки о возможных атаках, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 21:41
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
С сегодняшнего дня наступает последняя неделя перед Пасхой – Страстная седмица, являющаяся самым строгим временем года у православных христиан.
Обновлено вчера в 02:25
Экономика
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Футбол
Давид Луиз: «„Бернли“ играл в антифутбол»
Защитник "Челси" Давид Луиз раскритиковал игру "Бернли" в очном матче команд (2:2).
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Экономика
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 770 млрд руб
В предшествующий же год объем выявленных нарушений практически удвоился — с 965,8 млрд руб. в 2016 году до 1,87 трлн руб. в 2017-м.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Пожарные эвакуировали 145 человек из больницы в Ростове-на-Дону
Спасатели эвакуировали 145 человек из-за возгорания в городской больнице № 6 в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 00:30
Политика
20 лет назад натовцы цинично убили 16 сербских сотрудников СМИ
Примечательным является и тот факт, что в 2007 году Председатель Госсовета Кубы Фидель Кастро обвинил бывшего премьер-министра Испании Хосе Марию Аснара в том, что тот призывал американцев бомбить здания сербских радиостанций и телеканалов во время нападения НАТО на Сербию.
Обновлено в 00:24
Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 21:12
Футбол
«Бенфика» разгромила «Маритиму» в матче чемпионата Португалии
"Бенфика" дома победила "Маритиму" в матче 30-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Коломойский рассказал, когда вернется на Украину
Обновлено вчера в 20:41
Экономика
«Долг прирастает»: жители Хакасии вновь могут остаться без тепла
По словам Акилина, после встречи энергетиков с правительством Хакасии прошла почти неделя, но долг лишь прирастает.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено 21 апреля в 17:56
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Хоккей
Канадский хоккеист вспомнил о 30 днях ужаса в России
Бывший вратарь омского «Авангарда» Байрон Дафо в подкасте Spittin’ Chiclets вспомнил о выступлении в России.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Боксер Усик язвительно прокомментировал выборы президента на Украине
Украинский боксер Усик на своей странице в Instagram рассказал, что думает об итогах президентских выборов, и язвительно их прокомментировал.
Обновлено вчера в 18:24
Путешествия
Определен самый дорогой авиаперелет из России на майские праздники
Онлайн-сервис бронирования билетов Biletix определил самый дорогой авиаперелет из России на майские праздники.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Григорян стал главным тренером «Тамбова»
Обновлено вчера в 13:08
Гаджеты
В Сети показали взлом смартфона Nokia 9 PureView пачкой жвачки
Пользователь сети Twitter под ником decodedpixe опубликовал видео, где показал, как взломать новинку при помощи пачки жевательной резинки.
Обновлено вчера в 15:13
Хоккей
«Даллас» вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции НХЛ
"Даллас" дома одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 2:1 в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 00:26
Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркет».
Обновлено вчера в 21:19
Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять украинских военных моряков, задержанных за нарушение границ России, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:36
Авто
Great Wall выпустит роскошную версию кроссовера Haval F5
Новый молодежный кроссовер Haval F5, вышедший на китайский рынок осенью прошлого года, скоро получит роскошную версию.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки
Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие
Военные привезли бульдозер для борьбы с огнем в районе Забайкалья
Войска материального обеспечения и подразделения РХБ защиты Восточного военного округа продолжают борьбу с пожарами в Петровск-Забайкальском районе Забайкалья.
Обновлено в 01:06