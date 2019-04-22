Политика

Названы дата и место встречи Путина с Ким Чен ЫномКапитал страны вчера в 17:46

Университет находится во Владивостоке на острове Русский. Главы двух стран обсудят актуальные политические вопросы, а также вопросы, касающиеся сотрудничества между двумя державами.
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СМИ назвали дату и место встречи Путина и Ким Чен Ына

РИА Новостивчера в 19:34

В КНДР подтвердили предстоящие переговоры Ким Чен Ына и Путина

Известиявчера в 19:14

КНДР сообщила о скорых переговорах Ким Чен Ына с Путиным

Интерфаксвчера в 18:22

В КНДР анонсировали визит Ким Чен Ына в Россию

Парламентская газетавчера в 18:00

ЦТАК подтвердило предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию

Коммерсантъвчера в 17:58

В КНДР сообщили, что Ким Чен Ын скоро посетит Россию для встречи с Путиным

ТАССвчера в 17:40

Известна точная дата встречи Ким Чен Ына и Путина

Deita.ruвчера в 18:10
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Политика

CNN: Индия и США предупреждали Шри-Ланку об угрозе терактов

Представители спецслужб Индии и США в начале апреля предупреждали власти Шри-Ланки о возможных атаках, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 21:41
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

С сегодняшнего дня наступает последняя неделя перед Пасхой – Страстная седмица, являющаяся самым строгим временем года у православных христиан.
Обновлено вчера в 02:25
Происшествия

Суд вынес приговор четверым подросткам, убившим инвалида на Урале

Обновлено в 01:04
Экономика

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Футбол

Давид Луиз: «„Бернли“ играл в антифутбол»

Защитник "Челси" Давид Луиз раскритиковал игру "Бернли" в очном матче команд (2:2).
Обновлено вчера в 17:47
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Экономика

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 770 млрд руб

В предшествующий же год объем выявленных нарушений практически удвоился — с 965,8 млрд руб. в 2016 году до 1,87 трлн руб. в 2017-м.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Пожарные эвакуировали 145 человек из больницы в Ростове-на-Дону

Спасатели эвакуировали 145 человек из-за возгорания в городской больнице № 6 в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 00:30
Политика

20 лет назад натовцы цинично убили 16 сербских сотрудников СМИ

Примечательным является и тот факт, что в 2007 году Председатель Госсовета Кубы Фидель Кастро обвинил бывшего премьер-министра Испании Хосе Марию Аснара в том, что тот призывал американцев бомбить здания сербских радиостанций и телеканалов во время нападения НАТО на Сербию.
Обновлено в 00:24
Интернет

Британские ученые назвали самые «слабые» пароли

Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 21:12
Футбол

«Бенфика» разгромила «Маритиму» в матче чемпионата Португалии

"Бенфика" дома победила "Маритиму" в матче 30-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Обновлено вчера в 17:39
Политика

Коломойский рассказал, когда вернется на Украину

Обновлено вчера в 20:41
Экономика

«Долг прирастает»: жители Хакасии вновь могут остаться без тепла

По словам Акилина, после встречи энергетиков с правительством Хакасии прошла почти неделя, но долг лишь прирастает.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено 21 апреля в 17:56
Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Хоккей

Канадский хоккеист вспомнил о 30 днях ужаса в России

Бывший вратарь омского «Авангарда» Байрон Дафо в подкасте Spittin’ Chiclets вспомнил о выступлении в России.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

Боксер Усик язвительно прокомментировал выборы президента на Украине

Украинский боксер Усик на своей странице в Instagram рассказал, что думает об итогах президентских выборов, и язвительно их прокомментировал.
Обновлено вчера в 18:24
Путешествия

Определен самый дорогой авиаперелет из России на майские праздники

Онлайн-сервис бронирования билетов Biletix определил самый дорогой авиаперелет из России на майские праздники.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол

Григорян стал главным тренером «Тамбова»

Обновлено вчера в 13:08
Гаджеты

В Сети показали взлом смартфона Nokia 9 PureView пачкой жвачки

Пользователь сети Twitter под ником decodedpixe опубликовал видео, где показал, как взломать новинку при помощи пачки жевательной резинки.
Обновлено вчера в 15:13
Хоккей

«Даллас» вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции НХЛ

"Даллас" дома одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 2:1 в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 00:26
Экономика

СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»

Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркет».
Обновлено вчера в 21:19
Политика

В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять украинских военных моряков, задержанных за нарушение границ России, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:36
Авто

Great Wall выпустит роскошную версию кроссовера Haval F5

Новый молодежный кроссовер Haval F5, вышедший на китайский рынок осенью прошлого года, скоро получит роскошную версию.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено вчера в 13:27
Политика

Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки

Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие

Военные привезли бульдозер для борьбы с огнем в районе Забайкалья

Войска материального обеспечения и подразделения РХБ защиты Восточного военного округа продолжают борьбу с пожарами в Петровск-Забайкальском районе Забайкалья.
Обновлено в 01:06
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