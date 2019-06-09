Наука
Названы четыре главные угрозы человечествуТелеканал 360° 09:30
Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества. По мнению авторов проекта, их всего четыре.
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Теннис
Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:29
Происшествия
«Россия 24» выпустила отредактированную версию сюжета про Голунова
Телеканал «Россия 24» показал исправленную версию сюжета о журналисте «Медузы» Иване Голунове.
Обновлено в 12:34
Футбол
Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Нижний Новгород
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
WSJ узнала о возможном появлении в США гигантской оборонной компании
Две крупные американские компании военно-промышленного комплекса – Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Авто
Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Культура
Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций
Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Игры
Game Pass от Microsoft теперь доступен на PC
На сайте Microsoft запустили продажу Xbox Game Pass для владельцев персональных компьютеров.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Голунов находился под наблюдением полиции с марта
Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
Обновлено в 06:48
Общество
Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года
Обновлено в 10:22
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу
Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
54-летняя Лютаева не стала надевать белье под белую блузу
Примечательно, что знаменитость не стала надевать лиф под наряд. Ткань блузы облегала формы Лютаевой, как вторая кожа.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено вчера в 07:16
Футбол
Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Тульской области загорелся торговый центр
Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:08
Хоккей
Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» из-за рождения ребенка
Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко пропустил тренировку команды, которая готовится к шестому матчу финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном".
Обновлено вчера в 12:37
Музыка
Выступление «Машины времени» в День России отменили
Компания "Арс" отменила выступление группы "Машина времени" у стен Кремля на концерте в День России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено в 11:20
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Авто
Tesla скоро ограничит возможности электромобилей Model 3 начального уровня, обновив их программное обеспечение
Первые покупатели электромобилей Tesla Model 3 начального уровня получали машины с некоторыми возможностями, свойственными более дорогой конфигурации Standard Range Plus.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Пушков назвал события в Молдавии попыткой госпереворота
По словам сенатора, происходящее является попыткой госпереворота, поскольку парламент был нелегально распущен и объявлены новые выборы.
Обновлено в 07:46