Наука

Названы четыре главные угрозы человечествуТелеканал 360° 09:30

Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества. По мнению авторов проекта, их всего четыре.
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Эксперты оценили разные варианты уничтожения человечества

РБК03:00

Как умрет мир: названы главные угрозы человечеству

РЕН ТВ11:25

Названы четыре сценария уничтожения человечества

URA.Ru05:20

Названы главные угрозы жизни человечества

РИА Новости05:56

Эксперты назвали главные угрозы человечеству

RT на русском11:03

Составлен список из четырех главных угроз человечеству

Газета.Ru11:16

Эксперты составили список катастроф, способных уничтожить человечество

Актуальные Новости04:45
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Теннис

Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:29
Происшествия

«Россия 24» выпустила отредактированную версию сюжета про Голунова

Телеканал «Россия 24» показал исправленную версию сюжета о журналисте «Медузы» Иване Голунове.
Обновлено в 12:34
Футбол

Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Политика

Захарова назвала современное отношение к деньгам «страшной проблемой»

Обновлено в 12:07
Футбол

Сборная России по футболу прибыла в Нижний Новгород

Обновлено в 12:27
Армия и оружие

WSJ узнала о возможном появлении в США гигантской оборонной компании

Две крупные американские компании военно-промышленного комплекса – Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 09:47
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Общество

В России резко ужесточили наказание за воровство электричества

Обновлено в 05:32
Авто

Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке

Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол

Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Игры

Game Pass от Microsoft теперь доступен на PC

На сайте Microsoft запустили продажу Xbox Game Pass для владельцев персональных компьютеров.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Голунов находился под наблюдением полиции с марта

Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Иран представил новую систему ПВО собственного производства

Обновлено в 08:15
Общество

Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года

Обновлено в 10:22
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу

Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

54-летняя Лютаева не стала надевать белье под белую блузу

Примечательно, что знаменитость не стала надевать лиф под наряд. Ткань блузы облегала формы Лютаевой, как вторая кожа.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено вчера в 07:16
Футбол

Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Тульской области загорелся торговый центр

Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:08
Хоккей

Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» из-за рождения ребенка

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко пропустил тренировку команды, которая готовится к шестому матчу финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном".
Обновлено вчера в 12:37
Музыка

Выступление «Машины времени» в День России отменили

Компания "Арс" отменила выступление группы "Машина времени" у стен Кремля на концерте в День России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено в 11:20
Гаджеты

В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam

Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Авто

Tesla скоро ограничит возможности электромобилей Model 3 начального уровня, обновив их программное обеспечение

Первые покупатели электромобилей Tesla Model 3 начального уровня получали машины с некоторыми возможностями, свойственными более дорогой конфигурации Standard Range Plus.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Политика

Пушков назвал события в Молдавии попыткой госпереворота

По словам сенатора, происходящее является попыткой госпереворота, поскольку парламент был нелегально распущен и объявлены новые выборы.
Обновлено в 07:46
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