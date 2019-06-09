Наука
Названы четыре главные угрозы человечествуТелеканал 360° 09:30
Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества. По мнению авторов проекта, их всего четыре.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:30, Ашберн
Политика
КС Молдавии временно отстранил от должности президента Додона
КС поручил действующему премьеру Павлу Филипу временно исполнять обязанности президента, обратиться в Конституционный суд, чтобы подписать указ о роспуске нынешнего парламента и назначении даты досрочных выборов.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Фото: «Звездный Лорд» Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера
Недавняя помолвка актера Криса Прэтта, Звездного Лорда из "Стражей Галактики" и звезды "Мира Юрского периода", и дочери экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин пошла дальше и закончилась успехом.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Шестун обвенчался в «Матросской Тишине»
Обновлено в 09:13
Футбол
Швейцария — Англия 0:0 (2-й тайм)
Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Происшествия
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве
Пассажирский самолет компании Air Astana, который осуществлял рейс КС 154 Санкт-Петербург - Алма-Ата, совершил вынужденную посадку в Москве.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Общество
Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник
Обновлено в 06:45
Происшествия
«Проект»: Дело Голунова заказали в руководстве московского УФСБ
Причиной преследования корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по делу о наркотиках, мог стать готовящийся материал о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом, сообщает "Проект".
Обновлено в 07:30
Происшествия
Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии
В Бурятии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 08:42
Спорт
В ИААФ рассказали, выступят ли российские легкоатлеты на ОИ-2020
Пресс-атташе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Джеки Дрок-Дойл заявила, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере
Следственный комитет не подтверждает гибель девочки на соревнованиях по плаванию в подмосковном лагере.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Два года назад, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Швецов выразил мнение о том, что через какое-то время россияне будут работать четыре дня в неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Общество
Обнародованы первые результаты ЕГЭ
Рособрнадзор сообщил, что первые результаты Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) не показали никаких аномалий.
Обновлено вчера в 12:06
Армия и оружие
Огнём ВСУ под Горловкой тяжело ранен подросток
Днём в воскресенье глава администрации города Иван Приходько сообщил, что в Гольмовском огнём ВСУ был тяжело ранен 17-летний подросток, студент первого курса Дебальцевского колледжа дорожной инфраструктуры.
Обновлено в 09:28
Политика
Украинские националисты пойдут на выборы в Раду единым блоком
Украинские националисты решили идти на выборы единым фронтом.
Обновлено в 08:35
Единоборства
Шевченко нокаутировала Ай в поединке за чемпионский титул UFC
Боец ММА Валентина Шевченко, имеющая гражданство Киргизии, России, и Перу, победила американку Джессику Ай на турнире UFC 238 в Чикаго (США).
Обновлено в 00:28
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Культура
Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты
По сюжету сериала НВО "Чернобыль", карьера Легасова прекратилась после его версии атомной катастрофы.
Обновлено в 09:48
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Единоборства
Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Системы РЭБ взяли под защиту аэродромы
В Западном военном округе свыше десяти групп радиоэлектронной борьбы заступили на защиту аэродромов и других важных объектов от боевых беспилотников.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Иран представил новую систему ПВО собственного производства
Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 08:15
Политика
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов стать премьер-министром, если партия «Европейская солидарность» победит на досрочных парламентских выборах.
Обновлено в 09:49
Путешествия
Назван самый популярный у россиян месяц для путешествий на яхтах
На сентябрь приходится всего 5% спроса, на октябрь - 6%, остальные 11% запросов делятся между другими месяцами.
Обновлено в 09:38
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21