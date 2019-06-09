Названы четыре главные угрозы человечествуТелеканал 360° 09:30

Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества. По мнению авторов проекта, их всего четыре.

Политика КС Молдавии временно отстранил от должности президента Додона КС поручил действующему премьеру Павлу Филипу временно исполнять обязанности президента, обратиться в Конституционный суд, чтобы подписать указ о роспуске нынешнего парламента и назначении даты досрочных выборов.

Шоу-бизнес Фото: «Звездный Лорд» Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера Недавняя помолвка актера Криса Прэтта, Звездного Лорда из "Стражей Галактики" и звезды "Мира Юрского периода", и дочери экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин пошла дальше и закончилась успехом.

Футбол Швейцария — Англия 0:0 (2-й тайм) Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве Пассажирский самолет компании Air Astana, который осуществлял рейс КС 154 Санкт-Петербург - Алма-Ата, совершил вынужденную посадку в Москве.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Происшествия «Проект»: Дело Голунова заказали в руководстве московского УФСБ Причиной преследования корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по делу о наркотиках, мог стать готовящийся материал о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом, сообщает "Проект".

Происшествия Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии В Бурятии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

Происшествия Выброс химикатов в реку произошел на Украине В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".

Спорт В ИААФ рассказали, выступят ли российские легкоатлеты на ОИ-2020 Пресс-атташе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Джеки Дрок-Дойл заявила, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Происшествия В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере Следственный комитет не подтверждает гибель девочки на соревнованиях по плаванию в подмосковном лагере.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Экономика Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ Два года назад, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Швецов выразил мнение о том, что через какое-то время россияне будут работать четыре дня в неделю.

Общество Обнародованы первые результаты ЕГЭ Рособрнадзор сообщил, что первые результаты Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) не показали никаких аномалий.

Армия и оружие Огнём ВСУ под Горловкой тяжело ранен подросток Днём в воскресенье глава администрации города Иван Приходько сообщил, что в Гольмовском огнём ВСУ был тяжело ранен 17-летний подросток, студент первого курса Дебальцевского колледжа дорожной инфраструктуры.

Единоборства Шевченко нокаутировала Ай в поединке за чемпионский титул UFC Боец ММА Валентина Шевченко, имеющая гражданство Киргизии, России, и Перу, победила американку Джессику Ай на турнире UFC 238 в Чикаго (США).

Происшествия «Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.

Культура Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты По сюжету сериала НВО "Чернобыль", карьера Легасова прекратилась после его версии атомной катастрофы.

Общество PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

Единоборства Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.

Армия и оружие Системы РЭБ взяли под защиту аэродромы В Западном военном округе свыше десяти групп радиоэлектронной борьбы заступили на защиту аэродромов и других важных объектов от боевых беспилотников.

Армия и оружие Иран представил новую систему ПВО собственного производства Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim.

Политика Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов стать премьер-министром, если партия «Европейская солидарность» победит на досрочных парламентских выборах.

Путешествия Назван самый популярный у россиян месяц для путешествий на яхтах На сентябрь приходится всего 5% спроса, на октябрь - 6%, остальные 11% запросов делятся между другими месяцами.