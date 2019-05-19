Футбол
УЕФА назвал цены на билеты Евро-2020 в ПетербургеРосбалт 12:18
Всего на матчах чемпионата ожидается порядка 3 млн человек. Цена зависит от категории, всего их три. Самый дешевый билет — на групповой этап и одну восьмую финала в кластере, в который вошла Северная столица, можно купить за 50 евро.
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Музыка
Сергей Лазарев вернулся в Москву после «Евровидения»
Обновлено в 13:12
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Музыка
Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Теннис
Надаль победил Джоковича и защитил титул чемпиона турнира ATP в Риме
Испанец Рафаэль Надаль одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс 1000» в Риме.
Обновлено в 12:57
Хоккей
Капризов вернулся в звено к Овечкину перед матчем ЧМ со швейцарцами
Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
Обновлено в 05:12
Экономика
Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке
Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.
Обновлено в 11:21
Общество
Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров
"Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
Спорт
Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы
Обновлено в 02:21
Общество
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым татарам
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Политика
Большинство жителей США выступили против изучения арабских цифр
Больше половины американцев выступили против изучения в школах арабских цифр. Об этом свидетельствуют данные Civic Science.
Обновлено в 08:35
Футбол
«Милан» представил новую домашнюю форму
Обновлено в 13:03
Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрыл свою ориентацию ради голосов
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который стал победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2019», скрыл свою сексуальную ориентацию от общественности, чтобы не потерять голоса.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Петербурге мотоциклист въехал в группу подростков
В Невском районе Петербурга на Шлиссельбургском проспекте у дома №43 34-летний мужчина на мотоцикле въехал в группу подростков.
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Музыка
Омич хочет подать в суд на Олега Газманова
Как рассказывает Шаханин, он написал «Бессмертный полк» на стихи своего отца, снял клип и разместил его на YouTube ещё в 2017 году, а в апреле 2018-го вышла одноимённая песня Газманова.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Российские военные корабли взволновали ВС Латвии
Обновлено в 10:13
Политика
Порошенко объявил о декоммунизации Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс декоммунизации в стране фактически завершен.
Обновлено в 05:19
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Музыка
Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Порошенко назвал самое обидное для себя за годы президентства
Покидающий свой пост президент Украины Пётр Порошенко заявил, что самым обидным для него остаётся то, что он не смог установить мир в своей стране.
Обновлено в 12:23
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Общество
Скончался мужчина из старейшей в мире супружеской пары
Японский долгожитель Масао Мацумото скончался в возрасте 108 лет, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 04:43
Здоровье
Назван лучший завтрак при диабете
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Общество
Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых
Обновлено в 13:21
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено в 12:29