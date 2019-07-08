Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин. Средняя цена на топливо в 2019 году составит 48,36 рубля за литр, а в 2024 году — 51,41 рубля за литр.

Происшествия В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.

Происшествия Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами населения Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Политика «Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.

Здоровье В Бурятии снижается заболеваемость осужденных В колониях Бурятии отмечено снижение общей заболеваемости осуждённых и обвиняемых.

Общество Названо самое холодное место в Подмосковье Поселок Черусти в Шатурском районе Московской области согласно многолетним метеорологическим наблюдениям является самым холодным местом Подмосковья, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Космос Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.

Общество Названы причины падения рождаемости в России В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.

Общество Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.

Футбол Серхио Рамос открыл бутылку языком Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.

Общество Россияне назвали регистрацию брака обязательной Согласно результатам опроса, 77% заявили «о необходимости создания семьи и регистрации отношений» (среди респондентов старше 60 лет так думает 84%), еще 11% «придерживаются похожего мнения», но для них регистрация «не является обязательным условием создания семьи».

Армия и оружие «Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.

Футбол «Енисей» вырвал победу у «Текстильщика» Бояринцева в первом туре ФНЛ Енисей победил Текстильщик (1:0) в матче первого тура ФНЛ благодаря голу форварда Артема Делькина в компенсированное ко второму тайму время.

Кино Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.

Происшествия В Мексику не пустили еще 14 россиян Власти Мексики не пустили в страну 14 человек с российскими паспортами.

Футбол Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали.

Политика Прямой телемост состоится между Россией и Украиной Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.

Политика Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Общество ЦПК усомнился в объективности суда против военных строителей Центр подготовки космонавтов (ЦПК) готовится снова подать в суд на военных строителей, ремонтировавших гидролабораторию для тренировок космонавтов, поскольку категорически не согласен с решением двух предыдущих судебных инстанций.

Общество Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Москве Синоптики рассказали, что в первой половине предстоящей недели в Москве ожидаются грозы, а затем почти каждый день будут идти дожди.

Армия и оружие Сотрудники телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе Съемочная группа российского телевизионного канала «Звезда» попала под обстрел в населенном пункте Коминтерново Донецкой области.

Здоровье В Магаданской областной больнице разрушается старый корпус и не хватает врачей Как пишет "Магаданская правда", член думского комитета по охране здоровья Юрий Кобзев и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин посетили магаданскую областную больницу.