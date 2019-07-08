Энергетика
Названы цены на бензин после налогового манёвраNews.ru 19:07
Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин. Средняя цена на топливо в 2019 году составит 48,36 рубля за литр, а в 2024 году — 51,41 рубля за литр.
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Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Здоровье
В Бурятии снижается заболеваемость осужденных
В колониях Бурятии отмечено снижение общей заболеваемости осуждённых и обвиняемых.
Обновлено в 21:06
Общество
Названо самое холодное место в Подмосковье
Поселок Черусти в Шатурском районе Московской области согласно многолетним метеорологическим наблюдениям является самым холодным местом Подмосковья, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Обновлено в 20:17
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Космос
Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды
Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Обновлено в 11:37
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Общество
Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков
Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.
Обновлено в 14:30
Футбол
Месси могут отстранить от игр за сборную на два года
Обновлено в 16:35
Футбол
Серхио Рамос открыл бутылку языком
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено в 17:28
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Согласно результатам опроса, 77% заявили «о необходимости создания семьи и регистрации отношений» (среди респондентов старше 60 лет так думает 84%), еще 11% «придерживаются похожего мнения», но для них регистрация «не является обязательным условием создания семьи».
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян
Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено в 17:54
Футбол
«Енисей» вырвал победу у «Текстильщика» Бояринцева в первом туре ФНЛ
Енисей победил Текстильщик (1:0) в матче первого тура ФНЛ благодаря голу форварда Артема Делькина в компенсированное ко второму тайму время.
Обновлено в 10:55
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли
В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Мексику не пустили еще 14 россиян
Власти Мексики не пустили в страну 14 человек с российскими паспортами.
Обновлено в 15:26
Футбол
Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки
Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали.
Обновлено в 17:55
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Политика
Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Общество
ЦПК усомнился в объективности суда против военных строителей
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) готовится снова подать в суд на военных строителей, ремонтировавших гидролабораторию для тренировок космонавтов, поскольку категорически не согласен с решением двух предыдущих судебных инстанций.
Обновлено в 20:07
Происшествия
На Курилах поисковики нашли останки советского воина
Обновлено в 20:38
Общество
Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Москве
Синоптики рассказали, что в первой половине предстоящей недели в Москве ожидаются грозы, а затем почти каждый день будут идти дожди.
Обновлено в 20:31
Армия и оружие
Сотрудники телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе
Съемочная группа российского телевизионного канала «Звезда» попала под обстрел в населенном пункте Коминтерново Донецкой области.
Обновлено в 09:45
Здоровье
В Магаданской областной больнице разрушается старый корпус и не хватает врачей
Как пишет "Магаданская правда", член думского комитета по охране здоровья Юрий Кобзев и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин посетили магаданскую областную больницу.
Обновлено в 16:21
Кино
В Германии умер продюсер Артур Браунер
В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
Обновлено в 17:34