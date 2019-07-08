Энергетика

Названы цены на бензин после налогового манёвраNews.ru 19:07

Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин. Средняя цена на топливо в 2019 году составит 48,36 рубля за литр, а в 2024 году — 51,41 рубля за литр.
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Эксперты дали прогноз по росту цен на бензин в России

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Эксперты обещают меньший рост цен на бензин при альтернативной схеме налогового маневра

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Названы цены на бензин после налогового манёвра

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Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года

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Цена на бензин в РФ в результате налогового маневра составит 51 руб в 2024 г - эксперты

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Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин

Накануне.Ru20:08
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 23:15, Вашингтон
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Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл

Обновлено в 10:22
Политика

«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие

Украина опубликовала интервью зенитчика, сбившего Boeing 777 над Донбассом

Обновлено в 21:25
Происшествия

Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли

В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Политика

Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу

Указ президента России Владимира Путина о приостановке сообщения между Россией и Грузией в понедельник, 8 июля, вступил в силу.
Обновлено в 18:46
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено в 22:18
Общество

Жители Башкирии дополнительно отдохнут в честь праздника

Всего в этом году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:03
Общество

На Дальнем Востоке ищут риелтора на зарплату до 1,5 миллиона рублей

Первую строчку рейтинга заняло предложение для специалиста в сфере недвижимости с зарплатой от 60 000 до 1 500 000 рублей.
Обновлено в 20:48
Наука

Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов

Обновлено вчера в 04:07
Общество

Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших

Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 21:15
Авто

Эксперты рассказали, уступают ли иномарки российской сборки зарубежным

Эксперты объяснили, отличаются ли автомобили, собранные в разных местах.
Обновлено в 21:48
Происшествия

14 россиян не пустили в Мексику

Обновлено в 13:31
Политика

Россия и Украина проведут прямой телемост

Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.
Обновлено в 21:25
Экономика

Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тысяч сотрудников

В рамках масштабной реорганизации финансовый институт Deutsche Bank планирует сократить около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 21:42
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Общество

Названо самое холодное место в Подмосковье

Поселок Черусти в Шатурском районе Московской области согласно многолетним метеорологическим наблюдениям является самым холодным местом Подмосковья, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Обновлено в 20:17
Футбол

Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»

Защитник голландского "Аякса" Маттейс де Лигт близок к переходу в итальянский "Ювентус", сообщает Sport24.
Обновлено в 21:23
Общество

Губернатор Сергей Носов поручил разобраться, кто и на каких правах установил неводы из резонансного видео

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на утреннем совещании в региональном правительстве с заместителями дал поручение проверить правильность и законность установки ставных неводов, на которые пожаловались губернатору в социальных сетях, - сообщает "Весьма" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 21:55
Политика

Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»

Местные жители встретили бывшего украинского лидера криками "ганьба", что значит "позор".
Обновлено в 18:16
Происшествия

В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу

Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие

Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре

Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Общество

В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара

Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

Обновлено в 22:33
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Общество

Дорого и пошло

Волну возмущения вызвало появившееся в СМИ сообщение о том, что руководитель Минпромторга Денис Мантуров в 2016 году потратил за номер в отеле The Peninsula Shanghai 1,388 млн рублей в сутки.
Обновлено в 15:49
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare может появиться баттл рояль на 200 игроков

Сообщается, что он будет поддерживать до 200 игроков, а карта будет в три раза больше, чем карта Blackout – аналогичного режима в Call of Duty: Black Ops 4. Согласно источнику, в игре будут системы возрождения и денег, дропы снаряжения и многое другое.
Обновлено в 16:08
Политика

Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Политика

Берлин признал необходимость «Северного потока - 2»

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что ФРГ нуждается в газопроводе "Северный поток — 2". Об этом сообщает Bild.
Обновлено в 21:56
Происшествия

В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3

Пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота обнаружен в Приморье, сообщает поисковое объединение "АвиаПоиск" в своем Instagram.
Обновлено в 23:12
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Некоммерческая научно-исследовательская организация, созданная в форме фонда, занимающаяся теоретическими и прикладными исследованиями в области экономической политики. Институт выполняет научно-исследовательские работы в области налоговой политики, управления государственными расходами, экономики государственного сектора, денежно-кредитной и курсовой политики, политики в области управления собственностью, корпоративных финансов, институциональных реформ, межбюджетных отношений и муниципальных финансов, военной экономики, внешней торговли.
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