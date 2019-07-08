Энергетика
Названы цены на бензин после налогового манёвраNews.ru 19:07
Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин. Средняя цена на топливо в 2019 году составит 48,36 рубля за литр, а в 2024 году — 51,41 рубля за литр.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 23:15, Вашингтон
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
Украина опубликовала интервью зенитчика, сбившего Boeing 777 над Донбассом
Обновлено в 21:25
Происшествия
Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли
В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Политика
Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу
Указ президента России Владимира Путина о приостановке сообщения между Россией и Грузией в понедельник, 8 июля, вступил в силу.
Обновлено в 18:46
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено в 22:18
Общество
Жители Башкирии дополнительно отдохнут в честь праздника
Всего в этом году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:03
Общество
На Дальнем Востоке ищут риелтора на зарплату до 1,5 миллиона рублей
Первую строчку рейтинга заняло предложение для специалиста в сфере недвижимости с зарплатой от 60 000 до 1 500 000 рублей.
Обновлено в 20:48
Наука
Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов
Обновлено вчера в 04:07
Общество
Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших
Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 21:15
Авто
Эксперты рассказали, уступают ли иномарки российской сборки зарубежным
Эксперты объяснили, отличаются ли автомобили, собранные в разных местах.
Обновлено в 21:48
Происшествия
14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено в 13:31
Политика
Россия и Украина проведут прямой телемост
Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.
Обновлено в 21:25
Экономика
Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тысяч сотрудников
В рамках масштабной реорганизации финансовый институт Deutsche Bank планирует сократить около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 21:42
Общество
Названо самое холодное место в Подмосковье
Поселок Черусти в Шатурском районе Московской области согласно многолетним метеорологическим наблюдениям является самым холодным местом Подмосковья, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Обновлено в 20:17
Футбол
Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»
Защитник голландского "Аякса" Маттейс де Лигт близок к переходу в итальянский "Ювентус", сообщает Sport24.
Обновлено в 21:23
Общество
Губернатор Сергей Носов поручил разобраться, кто и на каких правах установил неводы из резонансного видео
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на утреннем совещании в региональном правительстве с заместителями дал поручение проверить правильность и законность установки ставных неводов, на которые пожаловались губернатору в социальных сетях, - сообщает "Весьма" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 21:55
Политика
Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»
Местные жители встретили бывшего украинского лидера криками "ганьба", что значит "позор".
Обновлено в 18:16
Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре
Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Общество
В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара
Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Обновлено в 08:57
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Общество
Дорого и пошло
Волну возмущения вызвало появившееся в СМИ сообщение о том, что руководитель Минпромторга Денис Мантуров в 2016 году потратил за номер в отеле The Peninsula Shanghai 1,388 млн рублей в сутки.
Обновлено в 15:49
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare может появиться баттл рояль на 200 игроков
Сообщается, что он будет поддерживать до 200 игроков, а карта будет в три раза больше, чем карта Blackout – аналогичного режима в Call of Duty: Black Ops 4. Согласно источнику, в игре будут системы возрождения и денег, дропы снаряжения и многое другое.
Обновлено в 16:08
Политика
Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Политика
Берлин признал необходимость «Северного потока - 2»
Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что ФРГ нуждается в газопроводе "Северный поток — 2". Об этом сообщает Bild.
Обновлено в 21:56
Происшествия
В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
Пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота обнаружен в Приморье, сообщает поисковое объединение "АвиаПоиск" в своем Instagram.
Обновлено в 23:12