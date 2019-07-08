Энергетика
Названы цены на бензин после налогового манёвраNews.ru вчера в 19:07
Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин. Средняя цена на топливо в 2019 году составит 48,36 рубля за литр, а в 2024 году — 51,41 рубля за литр.
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В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
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Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки остается тяжелым, медики отложили операцию по спасению ее правой руки, сообщили ТАСС в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
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Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье
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