Энергетика

Названы цены на бензин после налогового манёвраNews.ru вчера в 19:07

Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин. Средняя цена на топливо в 2019 году составит 48,36 рубля за литр, а в 2024 году — 51,41 рубля за литр.
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